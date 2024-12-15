Украинским беженцам в Германии надо урезать помощь - кандидат в канцлеры ФРГ Мерц
Киев • УНН
Фридрих Мерц выступает за сокращение социальных выплат украинским беженцам в Германии. Вместо этого он предлагает предоставить им немедленное право на трудоустройство без обязательного изучения языка.
Украинцы, которые, спасаясь от войны, прибывают в Германии, должны получать не "помощь для граждан", а более скромную сумму, предусмотренную другой категорией. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц в интервью газете Rheinische Post, передает УНН.
Детали
Отмечается, что это заявление он сделал, критикуя действующее немецкое правительство, которое, по мнению Мерца, слишком расточительно тратит бюджетные деньги.
В частности политик назвал "самой большой, буквально взрывной статьей расходов" немецкого бюджета именно "помощь для граждан", которую выплачивают отнюдь не только украинцам.
Нам необходимо снова поставить систему с головы на ноги. Понятие "помощь для граждан" исчезнет. Мы планируем ввести новую базовую социальную помощь. Мы положим конец нелегальной миграции и таким образом сократим большие расходы бюджета
Политик раскритиковал нынешнюю систему, когда иностранец сначала должен выучить немецкий язык на курсах, чтобы разрешили трудоустроиться. По мнению политика, выучить язык гораздо проще на работе, чем на курсах, которых к тому же на всех не хватает.
Кандидат в канцлеры Германии пообещал, что если его оппозиционный Христианско-демократический союз победит на выборах, помощь украинцам в Германии заменят на более скромную, но сразу дадут право на работу.
Напомним
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости стимулировать трудоустройство украинских беженцев. Зеленский планирует создать учреждение в Германии и Польше для поддержки украинцев в трудоустройстве или возвращении.