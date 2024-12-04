Шольц: украинских беженцев нужно поощрять работать или возвращаться домой
Киев • УНН
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости стимулировать трудоустройство украинских беженцев. Зеленский планирует создать учреждение в Германии и Польше для поддержки украинцев в трудоустройстве или возвращении.
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет поощрить безработных украинцев в Германии найти работу или вернуться на родину. Об этом 4 декабря в бундестаге заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает NTV, пишет УНН.
Детали
Германия должна обеспечить, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев искали работу после изучения языка и других мероприятий, считает канцлер.
Слишком многие из них находятся здесь уже так долго, что им пора начинать работать,
Предыдущих успехов со "стимулированием занятости", которые правительство ввело с этой целью, по его словам, недостаточно.
Шольц рассказал, что об этом он "очень подробно" говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Он сказал мне, что хочет создать украинское учреждение в Германии и Польше, которое будет поддерживать украинцев в возвращении или трудоустройстве в Германии, чтобы мы могли работать вместе в этом направлении,
Напомним
В сентябре 8500 украинских беженцев получили работу, начали обучение или предпринимательство в Германии. Это вдвое больше, чем в прошлом году, благодаря проекту Job Turbo и интеграционным курсам.
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