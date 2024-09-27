8500 українських біженців працевлаштувалися в Німеччині у вересні
Київ • УНН
У вересні 8500 українських біженців отримали роботу, почали навчання чи підприємництво в Німеччині. Це вдвічі більше, ніж торік, завдяки проекту Job Turbo та інтеграційним курсам.
Тільки у вересні 8500 українських біженців отримали роботу на німецькому ринку праці, розпочали навчання чи почали займатися підприємницькою діяльністю, повідомив міністр праці ФРН Хубертус Хайль, передає УНН із посиланням на DW.
За даними видання, ця цифра більш ніж удвічі більша за показник за вересень 2023 року.
На думку Хайля, причина більшої зайнятості українських біженців полягає у ефективності проекту Job Turbo, який допомагає за наявності базових знань німецької мови знаходити роботу одразу після завершення інтеграційних курсів.
За даними на липень 2024 року, близько 266 000 із 700 000 українців працездатного віку, які прибули до ФРН, було влаштовано на роботу. При цьому 213 тисяч з них знайшли роботу в галузі соціального страхування, 53 тисяч - працюють на неповній ставці. За даними Агентства праці, основною проблемою, з якою українці стикаються при пошуку роботи, є складний процес визнання іноземних професійних кваліфікацій.
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