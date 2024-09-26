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Німеччина збільшує військову допомогу Україні на 400 млн євро

Німеччина збільшує військову допомогу Україні на 400 млн євро

Київ • УНН

 • 14809 перегляди

Бундестаг погодив збільшення фінансування військової підтримки України на 400 млн євро. Кошти підуть на закупівлю засобів ППО, танків, безпілотників та боєприпасів, а також 70 млн євро виділено на відновлення енергетики.

У середу, 25 вересня, парламент Німеччини погодив пропозицію уряду країни щодо збільшення фінансування військової підтримки України на близько 400 млн євро. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт федерального уряду Німеччини.

Деталі 

Як повідомляється,  Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро. 

Це дозволить додатково закупити засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в обороні країни, йдеться у заяві уряду Німеччини.

Доповнення

Також у середу Німеччина схвалила пакет допомоги у 70 млн євро для сектора тепло- та електропостачання України. Кошти спрямують на забезпечення міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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