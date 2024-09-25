Німеччина виділяє 70 млн євро на відновлення енергетики України

У середу, 25 вересня, бюджетний комітет Бундестагу схвалив пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини.

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Очікується, що виділені кошти спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями.

Мета такого підходу - створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.

Ми підтримуємо Україну у відновленні електропостачання децентралізованим шляхом, адже тоді Росія вже не зможе його так просто зруйнувати. Ця підтримка є імперативом солідарності, але вона також відповідає інтересам Німеччини. Тому що Україна також захищає нашу безпеку в Європі та в Німеччині в цій війні