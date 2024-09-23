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Партнери вже виділили на відновлення енергетики України понад 4 мільярди доларів - Блінкен

Партнери вже виділили на відновлення енергетики України понад 4 мільярди доларів - Блінкен

Київ • УНН

 • 34741 перегляди

Міжнародні партнери України мобілізували понад 4 млрд доларів на відновлення енергетичної інфраструктури. США виділили 1,8 млрд доларів, інші країни також зробили значні внески для допомоги Україні пережити зиму.

Міжнародні партнери України, зокрема і країни G7, від початку повномасштабного вторгнення рф зібрали понад 4 мільярди доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку, передає УНН.

Деталі

Ми колективно, як G7 та інші країни-партнери, протягом останніх кількох років працювали над мобілізацією ресурсів для України (...). , Починаючи з лютого 22 року та російського вторгнення, країни G7+ мобілізували понад 4 мільярди доларів

- заявив держсекретар США. 

За його словами лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. 

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Також у червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 мільйонів доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 мільйонів доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 мільярда доларів.

Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці

- підкреслив Блінкен.

Він попередив, що путін використовує зиму, погоду як зброю, використовує енергетику як зброю у своїх зусиллях підкорити Україну. 

Нагадаємо

Данія надасть 16 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Підтримка здійснюватиметься у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством та іншими організаціями.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономікаПолітика
kamala-harrisКамала Гарріс
niu-iorkНью-Йорк
daniiaДанія
nimechchynaНімеччина
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