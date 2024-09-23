Партнери вже виділили на відновлення енергетики України понад 4 мільярди доларів - Блінкен

Міжнародні партнери України, зокрема і країни G7, від початку повномасштабного вторгнення рф зібрали понад 4 мільярди доларів на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку, передає УНН.

Деталі

Ми колективно, як G7 та інші країни-партнери, протягом останніх кількох років працювали над мобілізацією ресурсів для України (...). , Починаючи з лютого 22 року та російського вторгнення, країни G7+ мобілізували понад 4 мільярди доларів - заявив держсекретар США.

За його словами лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни.

Через атаки рф на цивільну та критичну інфраструктуру розслідується понад 2300 проваджень

Також у червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 мільйонів доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 мільйонів доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 мільярда доларів.

Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці - підкреслив Блінкен.

Він попередив, що путін використовує зиму, погоду як зброю, використовує енергетику як зброю у своїх зусиллях підкорити Україну.

Нагадаємо

Данія надасть 16 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України, пошкодженої російськими атаками. Підтримка здійснюватиметься у співпраці з ПРООН, Енергетичним співтовариством та іншими організаціями.