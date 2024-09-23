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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен

Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен

Киев  •  УНН

23 сентября 2024, 16:58  •  7668 просмотра

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Международные партнеры Украины мобилизовали более 4 млрд долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. США выделили 1,8 млрд долларов, другие страны также сделали значительные взносы для помощи Украине пережить зиму.

Международные партнеры Украины, в том числе и страны G7, с начала полномасштабного вторжения РФ собрали более 4 миллиардов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате «G7 плюс» в Нью-Йорке, передает УНН.

Детали

Мы коллективно, как G7 и другие страны-партнеры, в течение последних нескольких лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины (...). , Начиная с февраля 22 года и российского вторжения, страны G7+ мобилизовали более 4 миллиардов долларов

- заявил госсекретарь США. 

По его словам только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны. 

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Также в июне вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении 500 миллионов долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили ещё 300 миллионов долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 миллиарда долларов.

Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние - ред.) месяцы

- подчеркнул Блинкен.

Он предупредил, что путин использует зиму, погоду как оружие, использует энергетику как оружие в своих усилиях покорить Украину. 

Напомним,

Дания предоставит 16 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими атаками. Поддержка будет осуществляться в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом и другими организациями.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономикаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
nyu-iorkНью-Йорк
daniyaДания
germaniyaГермания
niderlandiНидерланды
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина