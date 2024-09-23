Партнеры уже выделили на восстановление энергетики Украины более 4 миллиардов долларов - Блинкен
Киев • УНН
Международные партнеры Украины мобилизовали более 4 млрд долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. США выделили 1,8 млрд долларов, другие страны также сделали значительные взносы для помощи Украине пережить зиму.
Международные партнеры Украины, в том числе и страны G7, с начала полномасштабного вторжения РФ собрали более 4 миллиардов долларов на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате «G7 плюс» в Нью-Йорке, передает УНН.
Детали
Мы коллективно, как G7 и другие страны-партнеры, в течение последних нескольких лет работали над мобилизацией ресурсов для Украины (...). , Начиная с февраля 22 года и российского вторжения, страны G7+ мобилизовали более 4 миллиардов долларов
По его словам только за последний месяц о новых взносах объявили Германия, Нидерланды и другие страны.
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Также в июне вице-президент США Камала Харрис сообщила о выделении 500 миллионов долларов на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили ещё 300 миллионов долларов, увеличив вклад Америки в этом секторе до 1,8 миллиарда долларов.
Эти средства важны, но что на самом деле имеет значение - это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить предстоящие (зимние - ред.) месяцы
Он предупредил, что путин использует зиму, погоду как оружие, использует энергетику как оружие в своих усилиях покорить Украину.
Напомним,
Дания предоставит 16 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной российскими атаками. Поддержка будет осуществляться в сотрудничестве с ПРООН, Энергетическим сообществом и другими организациями.