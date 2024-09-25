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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины

Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 19:36  •  1293 просмотра

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Германия одобрила пакет помощи в 70 млн евро для сектора тепло- и электроснабжения Украины. Средства направят на обеспечение городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.

В среду, 25 сентября, одобрил пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло- и электроснабжения Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Детали

Ожидается, что выделенные средства направят на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.

Цель такого подхода - создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.

Мы поддерживаем Украину в восстановлении электроснабжения децентрализованным путем, ведь тогда Россия уже не сможет его так просто разрушить. Эта поддержка является императивом солидарности, но она также отвечает интересам Германии. Потому что Украина также защищает нашу безопасность в Европе и в Германии в этой войне

- заявила федеральный министр развития Свенья Шульце. 

В Германии уверены, что создание децентрализованного и гибкого энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектроцентралей, котлов, генераторов и солнечных систем имеет целью предотвратить худшие последствия в пострадавших городах и общинах, особенно на фоне приближения зимы.

Благодаря такой помощи, общественные центры, больницы, школы и другие социальные объекты получат более надежное и независимое энергоснабжение

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что международные партнеры Украины мобилизовали более 4 млрд долларов на восстановление энергетической инфраструктуры

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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