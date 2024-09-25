Германия выделяет 70 млн евро на восстановление энергетики Украины

В среду, 25 сентября, одобрил пакет помощи на общую сумму 70 миллионов евро, предназначенный для сектора тепло- и электроснабжения Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Детали

Ожидается, что выделенные средства направят на обеспечение украинских городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.

Цель такого подхода - создание децентрализованного энергоснабжения с помощью небольших теплоэлектростанций или солнечных систем.

Мы поддерживаем Украину в восстановлении электроснабжения децентрализованным путем, ведь тогда Россия уже не сможет его так просто разрушить. Эта поддержка является императивом солидарности, но она также отвечает интересам Германии. Потому что Украина также защищает нашу безопасность в Европе и в Германии в этой войне