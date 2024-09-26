Германия увеличивает военную помощь Украине на 400 млн евро

В среду, 25 сентября, парламент Германии согласовал предложение правительства страны по увеличению финансирования военной поддержки Украины на около 400 млн евро. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт федерального правительства Германии.

Детали

Как сообщается, Бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро.

Это позволит дополнительно закупить средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в обороне страны, говорится в заявлении правительства Германии.

Дополнение

Также в среду Германия одобрила пакет помощи в 70 млн евро для сектора тепло- и электроснабжения Украины. Средства направят на обеспечение городов и общин малыми теплоэлектроцентралями, котлами, генераторами и солнечными панелями.