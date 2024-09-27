8500 украинских беженцев трудоустроились в Германии в сентябре

Только в сентябре 8500 украинских беженцев получили работу на немецком рынке труда, начали обучение или начали заниматься предпринимательской деятельностью, сообщил министр труда ФРГ Хубертус Хайль, передает УНН со ссылкой на DW.

По данным издания, эта цифра более чем вдвое больше показателя за сентябрь 2023 года.

По мнению Хайля, причина большей занятости украинских беженцев заключается в эффективности проекта Job Turbo, который помогает при наличии базовых знаний немецкого языка находить работу сразу после завершения интеграционных курсов.

По данным на июль 2024 года, около 266 000 из 700 000 украинцев трудоспособного возраста, прибывших в ФРГ, были устроены на работу. При этом 213 тысяч из них нашли работу в области социального страхования, 53 тысяч - работают на неполной ставке. По данным Агентства труда, основной проблемой, с которой украинцы сталкиваются при поиске работы, является сложный процесс признания иностранных профессиональных квалификаций.

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