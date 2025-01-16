Немецкое правительство одобрило идею разрешить военным сбивать неизвестные дроны

Правительство Германии одобрило разрешение Вооруженным силам сбивать неизвестные дроны. Однако только в случае, если они угрожают людям или критической инфраструктуре. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Дроны как инструмент шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для нашей критической инфраструктуры, - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Детали

Она отметила, что на сегодня Вооруженным силам разрешено отвлекать летательные аппараты, принуждать их к посадке, угрожать применением силы или делать предупредительные выстрелы для поддержки полиции, но они не имеют права применять оружие против беспилотных летательных аппаратов в случае неизбежной опасности.

Полицейские органы постоянно развивают свои возможности для обнаружения и защиты от беспилотников. Однако, особенно после начала захватнической войны Путина против Украины, мы видим, что дроны используются все чаще и чаще, что создает все больший вызов для полиции и ее современных технологий, - добавила Фезер.

Поэтому, по ее словам, необходимо, "чтобы Бундесверу также было разрешено вмешиваться в случаях серьезной опасности - в том числе в крайнем случае сбивать незаконно летающие беспилотники".

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Германии, органы безопасности фиксируют все большее количество случаев появления беспилотников над важными инфраструктурными и военными объектами.

В то же время быстрое технологическое развитие ставит перед полицией все большие вызовы. Это касается, в частности, моделей со сложными летными характеристиками, которые значительно превосходят коммерческие дроны - добавили в ведомстве.

В обосновании принятого правительством предложения отмечается, что с помощью таких беспилотников можно предположить, "что полеты осуществлялись от имени иностранных государственных органов. Применение силы должно быть разрешено, если можно предположить, что беспилотный летательный аппарат будет использован против жизни людей или против критически важного объекта".

Отмечается, что после принятия решения Кабинетом министров предложения о внесении изменений в Закон об авиационной безопасности должны быть переданы в Бундестаг через правительственные партии.

Напомним

В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.