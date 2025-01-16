Немецкое правительство одобрило идею разрешить военным сбивать неизвестные дроны

ukenru
Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 105758 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

Эксклюзив
ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 112630 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 146816 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

Эксклюзив
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 215454 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 153565 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 182646 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

Эксклюзив
Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
13 января, 13:33 • 154882 просмотра

Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия

Эксклюзив
Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
13 января, 09:00 • 142762 просмотра

Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 239901 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 288637 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В сети распространяют фейковое видео об отдыхе Первой леди Украины в Санкт-Морице - ЦПД

В сети распространяют фейковое видео об отдыхе Первой леди Украины в Санкт-Морице - ЦПД

15 января, 15:44 • 31317 просмотра
Зеленский призвал выделить Украине 250 млрд долларов из замороженных активов рф

Зеленский призвал выделить Украине 250 млрд долларов из замороженных активов рф

15 января, 15:46 • 54901 просмотра
ЕС готовит санкции против рф без права вето Венгрии и Словакии

ЕС готовит санкции против рф без права вето Венгрии и Словакии

15 января, 16:08 • 57475 просмотра
«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО

«Это был бы первый шаг, связанный с предоставлением реальных гарантий безопасности": Дуда призывает пригласить Украину в НАТО

15 января, 16:16 • 29260 просмотра
США объявили новый санкционный пакет: под ограничениями почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф

США объявили новый санкционный пакет: под ограничениями почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф

15 января, 16:55 • 29261 просмотра
публикации
Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

Международная практика лечения "людей-бабочек" обновляется, но в Украине застыла во времени

15 января, 08:50 • 130877 просмотра
Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

Развитие усыновления, семейных форм воспитания и патроната: как это работает в регионах Украины

14 января, 15:10 • 149997 просмотра
Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

Суд в Киеве 15 января рассмотрит иск владельца "Гулливера" Полищука к АРМА из-за заявления Думы о его связях с рф

14 января, 14:49 • 151166 просмотра
Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
Эксклюзив

14 января, 13:22 • 215455 просмотра
Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

Это точно завершение карьеры? Все "выходы на пенсию" Тайсона Фьюри

13 января, 18:55 • 168214 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

"Добро пожаловать в этот сумасшедший мир": певец Позитив впервые стал отцом

15 января, 13:28 • 107104 просмотра
Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

Дочь Гита Леджера замечена в Бруклине накануне годовщины смерти отца

14 января, 08:13 • 142327 просмотра
Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

13 января, 15:20 • 132155 просмотра
Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

Тексты легендарной песни Боба Дилана стоимостью до $600 тыс. выставили на аукцион

13 января, 13:40 • 136249 просмотра
Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

Мелания Трамп призналась, что не всегда соглашается со своим мужем

13 января, 13:32 • 132198 просмотра
Актуальное
Немецкое правительство одобрило идею разрешить военным сбивать неизвестные дроны

Немецкое правительство одобрило идею разрешить военным сбивать неизвестные дроны

Киев  •  УНН

 • 3938 просмотра

Read in English

Правительство Германии одобрило разрешение для Бундесвера сбивать неизвестные дроны, угрожающие людям или критической инфраструктуре. Решение принято из-за увеличения случаев появления беспилотников над стратегическими объектами.

Правительство Германии одобрило разрешение Вооруженным силам сбивать неизвестные дроны. Однако только в случае, если они угрожают людям или критической инфраструктуре. Об этом сообщает Welt, пишет УНН.

Дроны как инструмент шпионажа и саботажа могут представлять серьезную угрозу, особенно для нашей критической инфраструктуры,

- заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

Детали

Она отметила, что на сегодня Вооруженным силам разрешено отвлекать летательные аппараты, принуждать их к посадке, угрожать применением силы или делать предупредительные выстрелы для поддержки полиции, но они не имеют права применять оружие против беспилотных летательных аппаратов в случае неизбежной опасности.

Полицейские органы постоянно развивают свои возможности для обнаружения и защиты от беспилотников. Однако, особенно после начала захватнической войны Путина против Украины, мы видим, что дроны используются все чаще и чаще, что создает все больший вызов для полиции и ее современных технологий,

- добавила Фезер.

Поэтому, по ее словам, необходимо, "чтобы Бундесверу также было разрешено вмешиваться в случаях серьезной опасности - в том числе в крайнем случае сбивать незаконно летающие беспилотники".

Как пояснили в Министерстве внутренних дел Германии, органы безопасности фиксируют все большее количество случаев появления беспилотников над важными инфраструктурными и военными объектами.

В то же время быстрое технологическое развитие ставит перед полицией все большие вызовы. Это касается, в частности, моделей со сложными летными характеристиками, которые значительно превосходят коммерческие дроны

- добавили в ведомстве.

В обосновании принятого правительством предложения отмечается, что с помощью таких беспилотников можно предположить, "что полеты осуществлялись от имени иностранных государственных органов. Применение силы должно быть разрешено, если можно предположить, что беспилотный летательный аппарат будет использован против жизни людей или против критически важного объекта".

Отмечается, что после принятия решения Кабинетом министров предложения о внесении изменений в Закон об авиационной безопасности должны быть переданы в Бундестаг через правительственные партии.

Напомним

В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
bundesverБундесвер
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы