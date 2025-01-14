Невідомі дрони помічені над стратегічними об'єктами Німеччини

Увечері 13 січня співробітники хімічного парку в Марлі у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія помітили над об'єктом кілька дронів. Прольоти БПЛА зафіксували і співробітники поліції, які прибули на виклик, передає УНН із посиланням на DW та Der Spiegel.

За даними ЗМІ, цього ж вечора кілька безпілотників було помічено над складом боєприпасів бундесверу у місті Дорстен неподалік. Також БПЛА були помічені над об'єктами у Бохумі, Оберхаузені та Ессені. У всіх цих випадках операторів дронів встановити на місці не вдалося.

Додамо

На день раніше близько десяти невідомих БПЛА були також помічені над військовим аеродромом у Манхінгу неподалік Інгольштадта в Баварії. Місцева поліція не відкидає шпигунства в контексті російської агресії проти України.

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