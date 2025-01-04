У Данії помітили близько 20 дронів над портом, поліція почала розслідування
Київ • УНН
У порту Кьоге біля Копенгагена помічено до 20 невпізнаних безпілотників. Поліція підтвердила спостереження чотирьох великих БПЛА і почала розслідування інциденту на тлі побоювань про російські гібридні атаки.
Данська поліція заявила в суботу, що розслідує повідомлення про приблизно 20 безпілотників над портом Кьоге, що на південний захід від Копенгагена, передає УНН з посиланням на АР.
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Регіональна поліція зазначила в заяві, яку цитує Danish Radio, що, коли її співробітники прибули на місце в п'ятницю ввечері, вони побачили чотири великі безпілотники над пристанню Кеге.
Поліцію викликав на місце свідок, який стверджував, що бачив близько 20 безпілотників, які потім зникли в затоці Кеге на високій швидкості.
Поліція заявила, що намагається визначити загальну кількість безпілотників та їхню приналежність, оскільки на момент їхньої появи дозвіл на польоти безпілотників у цьому районі не видавали.
Поліція також розслідує інші випадки виявлення безпілотників на тлі проблем безпеки, пов'язаних із російськими гібридними атаками, виявленими в деяких європейських країнах, і повномасштабною війною москви проти України.