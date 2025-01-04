В Дании заметили около 20 дронов над портом, полиция начала расследование
Киев • УНН
В порту Кёге около Копенгагена замечено до 20 неопознанных беспилотников. Полиция подтвердила наблюдение четырех крупных БПЛА и начала расследование инцидента на фоне опасений о российских гибридных атаках.
Датская полиция заявила в субботу, что расследует сообщение о примерно 20 беспилотниках над портом Кёге, к юго-западу от Копенгагена, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Региональная полиция отметила в заявлении, цитируемом Danish Radio, что, когда ее сотрудники прибыли на место в пятницу вечером, они увидели четыре больших беспилотника над пристанью Кёге.
Полицию вызвал на место свидетель, который утверждал, что видел около 20 беспилотников, которые затем скрылись в заливе Кёге на высокой скорости.
Полиция заявила, что пытается определить общее количество беспилотников и их принадлежность, поскольку на момент их появления разрешение на полеты беспилотников в этом районе не выдавалось.
Полиция также расследует другие случаи обнаружения беспилотников на фоне проблем безопасности, связанных с российскими гибридными атаками, обнаруженными в некоторых европейских странах, и полномасштабной войной Москвы против Украины.