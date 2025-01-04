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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Дании заметили около 20 дронов над портом, полиция начала расследование

В Дании заметили около 20 дронов над портом, полиция начала расследование

Киев  •  УНН

 • 7770 просмотра

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В порту Кёге около Копенгагена замечено до 20 неопознанных беспилотников. Полиция подтвердила наблюдение четырех крупных БПЛА и начала расследование инцидента на фоне опасений о российских гибридных атаках.

Датская полиция заявила в субботу, что расследует сообщение о примерно 20 беспилотниках над портом Кёге, к юго-западу от Копенгагена, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Региональная полиция отметила в заявлении, цитируемом Danish Radio, что, когда ее сотрудники прибыли на место в пятницу вечером, они увидели четыре больших беспилотника над пристанью Кёге.

Полицию вызвал на место свидетель, который утверждал, что видел около 20 беспилотников, которые затем скрылись в заливе Кёге на высокой скорости.

Полиция заявила, что пытается определить общее количество беспилотников и их принадлежность, поскольку на момент их появления разрешение на полеты беспилотников в этом районе не выдавалось.

Полиция также расследует другие случаи обнаружения беспилотников на фоне проблем безопасности, связанных с российскими гибридными атаками, обнаруженными в некоторых европейских странах, и полномасштабной войной Москвы против Украины.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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