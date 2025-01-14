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Неизвестные дроны замечены над стратегическими объектами Германии

Неизвестные дроны замечены над стратегическими объектами Германии

Киев  •  УНН

 • 5237 просмотра

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В Германии зафиксировали пролеты неизвестных дронов над химическим парком, складом боеприпасов и военным аэродромом. Полиция расследует возможный шпионаж в контексте российской агрессии.

Вечером 13 января сотрудники химического парка в Марле в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия заметили над объектом несколько дронов. Пролеты БПЛА зафиксировали и сотрудники полиции, прибывшие на вызов, передает УНН со ссылкой на DW и Der Spiegel.

По данным СМИ, в этот же вечер несколько беспилотников были замечены над складом боеприпасов бундесвера в городе Дорстен неподалеку. Также БПЛА были замечены над объектами в Бохуме, Оберхаузене и Эссене. Во всех этих случаях операторов дронов установить на месте не удалось.

Добавим

Днем ранее около десяти неизвестных БПЛА были также замечены над военным аэродромом в Манхинге неподалеку Ингольштадта в Баварии. Местная полиция не исключает шпионажа в контексте российской агрессии против Украины.

В Дании заметили около 20 дронов над портом, полиция начала расследование04.01.25, 17:44 • 28123 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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