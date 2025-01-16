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Німецький уряд схвалив ідею дозволити військовим збивати невідомі дрони

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Уряд Німеччини схвалив дозвіл для Бундесверу збивати невідомі дрони, що загрожують людям чи критичній інфраструктурі. Рішення прийняте через збільшення випадків появи безпілотників над стратегічними об'єктами.

Уряд Німеччини схвалив дозвіл Збройним силам збивати невідомі дрони. Однак лише у випадку, якщо вони загрожують людям чи критичній інфраструктурі. Про це повідомляє Welt, пише УНН.

Дрони як інструмент шпигунства та саботажу можуть становити серйозну загрозу, особливо для нашої критичної інфраструктури,

- заявила міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Деталі

Вона зазначила, що на сьогодні Збройним силам дозволено відволікати літальні апарати, примушувати їх до посадки, погрожувати застосуванням сили або робити попереджувальні постріли для підтримки поліції, але вони не мають права застосовувати зброю проти безпілотних літальних апаратів у разі неминучої небезпеки.

Поліцейські органи постійно розвивають свої можливості для виявлення та захисту від безпілотників. Однак, особливо після початку загарбницької війни Путіна проти України, ми бачимо, що дрони використовуються все частіше і частіше, що створює все більший виклик для поліції та її сучасних технологій,

- додала Фезер.

Тому, за її словами, необхідно, "щоб Бундесверу також було дозволено втручатися у випадках серйозної небезпеки - в тому числі в крайньому разі збивати безпілотники, що незаконно літають".

Як пояснили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини, органи безпеки фіксують все більшу кількість випадків появи безпілотників над важливими інфраструктурними та військовими об'єктами.

Водночас швидкий технологічний розвиток ставить перед поліцією дедалі більші виклики. Це стосується, зокрема, моделей зі складними льотними характеристиками, які значно перевершують комерційні дрони

- додали у відомстві.

В обґрунтуванні прийнятої урядом пропозиції зазначається, що за допомогою таких безпілотників можна припустити, "що польоти здійснювалися від імені іноземних державних органів. Застосування сили має бути дозволено, якщо можна припустити, що безпілотний літальний апарат буде використаний проти життя людей або проти критично важливого об'єкта".

Зазначається, що після ухвалення рішення Кабінетом міністрів пропозиції щодо внесення змін до Закону про авіаційну безпеку мають бути передані до Бундестагу через урядові партії.

Нагадаємо

У Німеччині зафіксували прольоти невідомих дронів над хімічним парком, складом боєприпасів та військовим аеродромом. Поліція розслідує можливе шпигунство в контексті російської агресії.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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