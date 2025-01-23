Немецкие Patriot начали патрулирование вблизи польско-украинской границы

ukenru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 19896 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 56051 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 42131 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 42355 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 70230 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 50208 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 69916 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101365 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
23 января, 09:28 • 101686 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 113127 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 101516 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

23 января, 08:12 • 117292 просмотра
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

10:07 • 82179 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 101535 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57657 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 56057 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 70230 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 166758 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 166065 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 169035 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 1952 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 2027 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 11618 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 24700 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57657 просмотра
Актуальное
Немецкие Patriot начали патрулирование вблизи польско-украинской границы

Немецкие Patriot начали патрулирование вблизи польско-украинской границы

Киев  •  УНН

 • 6905 просмотра

Read in English

Две немецкие системы ПВО Patriot размещены для охраны аэропорта «Ясенка» в Жешуве на 6 месяцев. Через этот логистический хаб проходит до 95% помощи для Украины.

С 23 января и в течение ближайших полгода две немецкие системы противовоздушной обороны Patriot будут охранять аэродром «Ясенка» в Жешуве, вблизи украинской границы. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом и немецкими военными, которые будут обслуживать эту военную технику, передает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

По словам Косиняк-Камыша, со второго дня полномасштабного вторжения этот аэропорт стал главным хабом гуманитарной и военной помощи для Украины.

Батареи Patriot будут размещены вокруг аэропорта, чтобы охранять наше небо и небо союзников, а также процесс поставки техники в Украину. Уже почти три года 90%, а часто даже 95% помощи для Украины идет через аэропорт в Жешуве,

- отметил польский министр.

В то же время назвал размещение немецких Patriot «большим шагом в направлении усиления безопасности Польши и ее воздушного пространства». Ведь до этого защитой логистического хаба занимались американцы.

Кроме того, чиновник анонсировал еще одно усиление защиты на восточном фланге НАТО. Косиняк-Камыш заявил, что вскоре немецкие истребители Eurofighter Typhoon будут патрулировать воздушное пространство над Польшей и Румынией.

Сырский: Украина разрабатывает собственную систему ПВО не хуже Patriot19.01.25, 22:14 • 40992 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
eurofighter-typhoonЕврофайтер Тайфун
natoNATO
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
vladislav-kosinyak-kamishВладислав Косиняк-Камыш
borys-pistoriusБорис Писториус
germaniyaГермания
ruminiyaРумыния
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы