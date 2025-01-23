Немецкие Patriot начали патрулирование вблизи польско-украинской границы

С 23 января и в течение ближайших полгода две немецкие системы противовоздушной обороны Patriot будут охранять аэродром «Ясенка» в Жешуве, вблизи украинской границы. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом и немецкими военными, которые будут обслуживать эту военную технику, передает «Радио Свобода», пишет УНН.

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По словам Косиняк-Камыша, со второго дня полномасштабного вторжения этот аэропорт стал главным хабом гуманитарной и военной помощи для Украины.

Батареи Patriot будут размещены вокруг аэропорта, чтобы охранять наше небо и небо союзников, а также процесс поставки техники в Украину. Уже почти три года 90%, а часто даже 95% помощи для Украины идет через аэропорт в Жешуве, - отметил польский министр.

В то же время назвал размещение немецких Patriot «большим шагом в направлении усиления безопасности Польши и ее воздушного пространства». Ведь до этого защитой логистического хаба занимались американцы.

Кроме того, чиновник анонсировал еще одно усиление защиты на восточном фланге НАТО. Косиняк-Камыш заявил, что вскоре немецкие истребители Eurofighter Typhoon будут патрулировать воздушное пространство над Польшей и Румынией.

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