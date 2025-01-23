Німецькі Patriot почали патрулювання поблизу польсько-українського кордону

Від 23 січня і впродовж найближчих пів року дві німецькі системи протиповітряної оборони Patriot охоронятимуть летовище "Ясьонка" у Ряшеві, поблизу українського кордону. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом і німецькими військовими, які обслуговуватимуть цю військову техніку, передає "Радіо Свобода", пише УНН.

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За словами Косіняк-Камиша, з другого дня повномасштабного вторгнення це летовище стало головним хабом гуманітарної і військової допомоги для України.

Батареї Patriot будуть розміщені довкола аеропорту, щоб охороняти наше небо і небо союзників, а також процес постачання техніки в Україну. Вже майже три роки 90%, а часто навіть 95% допомоги для України йде через летовище в Ряшеві, - зауважив польський міністр.

Водночас назвав розміщення німецьких Patriot "великим кроком у напрямку посилення безпеки Польщі і її повітряного простору". Адже до цього захистом логістичного хабу займалися американці.

Крім того, посадовець анонсував ще одне підсилення захисту на східному фланзі НАТО. Косіняк-Камиш заявив, що невдовзі німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon патрулюватимуть повітряний простір над Польщею і Румунією.

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