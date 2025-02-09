Мерц випереджає Шольца за рейтингом перед теледебатами у Німеччині

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За даними опитування INSA, Фрідріх Мерц міг би отримати 24% голосів на посаду канцлера, тоді як Олаф Шольц - 16%. Мерц лідирує в оцінках компетентності з більшості політичних питань.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) міг би розраховувати на 24% голосів, Олаф Шольц (СДПН) - близько 16%. Про це було з'ясовано у ході опитування респондентів INSA для BILD, передає УНН.

Деталі

У Німеччині виборча кампанія досягає кульмінації. Сьогодні ввечері канцлер СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) і кандидат від ХДС/ХСС (коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) зустрінуться у теледуелі.

Напередодні було проведено опитування від імені газети Bild, яке поставило запитання: "За кого б ви безпосередньо проголосували як канцлера?".

Згідно з опитуванням, 24% респондентів проголосували б за Мерца, якби могли обирати канцлера безпосередньо. З іншого боку, Шольц отримав би лише 16%.

Фрідріху Мерцу вдалося довести виборцям більше довіри у своїй компетентності щодо більшості політичних питань, пише видання.

47% вважають Мерця компетентнішим у питаннях міграції, 22% — Шольца. Коли йдеться про зовнішню політику, Мерц також виявляється попереду – 37% проти 31%. 

Те саме - щодо внутрішньої безпеки Німеччини, економіки, оборони та фінансів. Шольц в оцінках компетентності лідирує лише в галузі захисту довкілля та соціальних питань.

Нагадаємо

Фрідріх Мерц пообіцяв у перший день на посаді канцлера закрити кордони для нелегальних мігрантів. Він має намір доручити прикордонникам відхиляти всі спроби незаконного в'їзду без винятків.

Німецький парламент проголосував проти посилення міграційного законодавства, запропонованого лідером ХДС Фрідріхом Мерцом. Законопроєкт підтримали ультраправі, що викликало масові протести в країні.

Шольц розкрив своє ставлення до миротворців в Україні08.02.25, 12:24 • 55695 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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