Мерц випереджає Шольца за рейтингом перед теледебатами у Німеччині

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц (ХДС) міг би розраховувати на 24% голосів, Олаф Шольц (СДПН) - близько 16%. Про це було з'ясовано у ході опитування респондентів INSA для BILD, передає УНН.

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У Німеччині виборча кампанія досягає кульмінації. Сьогодні ввечері канцлер СДПН (Соціал-демократична партія Німеччини - Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) і кандидат від ХДС/ХСС (коаліційне об'єднання політичних партій Німеччини — Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу) зустрінуться у теледуелі.

Напередодні було проведено опитування від імені газети Bild, яке поставило запитання: "За кого б ви безпосередньо проголосували як канцлера?".

Згідно з опитуванням, 24% респондентів проголосували б за Мерца, якби могли обирати канцлера безпосередньо. З іншого боку, Шольц отримав би лише 16%.

Фрідріху Мерцу вдалося довести виборцям більше довіри у своїй компетентності щодо більшості політичних питань, пише видання.

47% вважають Мерця компетентнішим у питаннях міграції, 22% — Шольца. Коли йдеться про зовнішню політику, Мерц також виявляється попереду – 37% проти 31%.