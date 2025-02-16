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Зеленський і Мерц обговорили підтримку України та виробництво зброї

Зеленський і Мерц обговорили підтримку України та виробництво зброї

Київ • УНН

 • 52095 перегляди

Президент України зустрівся з лідером німецької опозиції Фрідріхом Мерцом для обговорення оборонної підтримки та єдності Європи. Сторони обговорили посилення ППО та інвестиції у виробництво зброї.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом щоб обговорити підтримку України та важливість єдності серед країн Європи. Про це йдеться на сайті Президента України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в суботу, 15 лютого у Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою партії "Християнсько-демократичний союз", керівником опозиційної фракції ХДС/ХСС у німецькому Бундестазі Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за допомогу українцям та українкам із самого початку повномасштабного вторгнення та лідерство ФРН у посиленні української ППО.

Ключова тема зустрічі – підтримка України та важливість єдності серед країн Європи

- йдеться у дописі пресслужби.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що справедливе закінчення війни та надійні гарантії безпеки мають бути пріоритетом для всіх союзників України.

"Окремо обговорили оборонну підтримку нашої держави, посилення воїнів на фронті та інвестиції у вітчизняне виробництво зброї", - додали в пресслужбі Президента України.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США, яку очолив конгресмен Майк Тернер. Обговорили військову допомогу, безпекові гарантії та загрози від участі Північної Кореї у війні.

Мерц не згоден з тим, що потрібно відмовитися від членства України в НАТО до початку переговорів із рф15.02.25, 13:28 • 22997 переглядiв

Віта Зеленецька

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