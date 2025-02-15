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Мерц не згоден з тим, що потрібно відмовитися від членства України в НАТО до початку переговорів із рф

Мерц не згоден з тим, що потрібно відмовитися від членства України в НАТО до початку переговорів із рф

Київ • УНН

 • 22997 перегляди

Фрідріх Мерц заявив, що не підтримує ідею відмови від членства України в НАТО перед переговорами з рф. Він наголосив, що рішення про членство вже ухвалено Альянсом і не може бути змінено однією країною.

Кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що не згоден із тими, хто каже, що потрібно одразу відмовитися від членства України в НАТО до початку перемовин із росією. Про це він сказав на Мюнхенській конференції з безпеки, передає кореспондент УНН.

"На останньому саміті НАТО було погоджено, що Україні має бути надана перспектива вступу до НАТО. Тут необхідні спільні зусилля НАТО, тому я не згоден з тими, хто каже, що потрібно одразу відмовитися від членства України в НАТО до початку перемовин з росією", - заявив Мерц.

Він сказав, що НАТО вже ухвалило рішення про членство України, і Мерц не думає, що тільки одна держава-член Альянсу могла б вирішувати його змінити.

Крім того, він зазначив, що потрібно робити все необхідне, щоб Україна діяла з позиції сили, і вона має бути присутня за столом переговорів як основна держава.

"Ми повинні бути за ними, ми повинні бути разом з ними. І звичайно, ситуація, за якої США буде вести переговори з росією, не допустима", - сказав Мерц.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО з порядку денного. 

Високопоставлений чиновник США Джон Коул у четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення через переговори до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим цього тижня міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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