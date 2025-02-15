Мерц не согласен с тем, что нужно отказаться от членства Украины в НАТО до начала переговоров с рф

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что не согласен с теми, кто говорит, что нужно сразу отказаться от членства Украины в НАТО до начала переговоров с россией. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

"На последнем саммите НАТО было согласовано, что Украине должна быть предоставлена перспектива вступления в НАТО. Здесь необходимы совместные усилия НАТО, поэтому я не согласен с теми, кто говорит, что нужно сразу отказаться от членства Украины в НАТО до начала переговоров с россией", - заявил Мерц.

Он сказал, что НАТО уже приняло решение о членстве Украины, и Мерц не думает, что только одно государство-член Альянса могло бы решать его изменить.

Кроме того, он отметил, что нужно делать все необходимое, чтобы Украина действовала с позиции силы и она должна присутствовать за столом переговоров как основное государство.

"Мы должны быть за ними, мы должны быть вместе с ними. И конечно, ситуация при которой США будет вести переговоры с россией не допустима", - сказал Мерц.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня.

Высокопоставленный чиновник США Джон Коул в четверг заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.