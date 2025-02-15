Зеленский заявил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО со стола

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не снимет вопрос членства Украины в НАТО с повестки дня. Об этом Глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.

Пусть этот конец войны будет нашим общим успехом в этой новой реальности. Мы уже работаем, чтобы убедиться, что 24 февраля на третью годовщину российского вторжения, мы могли собраться вместе в Киеве, все европейские лидеры. Эта встреча должна предоставить четкие шаги по миру, гарантий безопасности и будущей нашей общей политики. Я не верю в гарантии безопасности без Америки. Это просто будет слабо, но Америка не даст гарантии, если европейские собственные гарантии не будут сильными. Я также не сниму членство Украины в НАТО со стола, но именно сейчас наиболее влиятельным членом НАТО, кажется, что это путин, потому что его прихоти имеют силу заблокировать решение НАТО. Это, несмотря на факт, что это украинская армия остановила россию, не страны НАТО, не войска НАТО. Только наши люди, наша армия - сказал Зеленский.

Напомним

Как рассказал Зеленский со ссылкой на данные разведки, россия планирует отправить войска в беларусь летом 2025 года под предлогом учений. По данным разведки, это может представлять угрозу как для Украины, так и для стран НАТО.