Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО зі столу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не зніме питання членства України в НАТО з порядку денного. Про це Глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Нехай цей кінець війни буде нашим спільним успіхом у цій новій реальності. Ми вже працюємо, щоб впевнитися, що 24 лютого на третю річницю російського вторгнення, ми могли зібратися разом у Києві, усі європейські лідери. Ця зустріч повинна надати чіткі кроки щодо миру, безпекових гарантій та майбутньої нашої спільної політики. Я не вірю в безпекові гарантії без Америки. Це просто буде слабко, але Америка не дасть гарантії, якщо європейські власні гарантії не будуть сильними. Я також не зніму членство України в НАТО зі столу, але саме зараз найбільш впливовим членом НАТО, здається, що це путін, тому що його забаганки мають силу заблокувати рішення НАТО. Це попри факт, що це українська армія зупинила росію, не країни НАТО, не війська НАТО. Лише наші люди, наша армія - сказав Зеленський.

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Як розповів Зеленський з посиланням на дані розвідки, росія планує відправити війська до білорусі влітку 2025 року під приводом навчань. За даними розвідки, це може становити загрозу як для України, так і для країн НАТО.