Зеленський: цього літа росія планує відправити війська до білорусі

Влітку 2025 року росія планує відправити свої війська до білорусі під приводом військових навчань. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції, передає УНН.

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"Ми маємо чітку розвідувальну інформацію, що цього літа росія планує відправити війська до білорусі під приводом військових навчань. Але це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну три роки тому. Це російські сили в білорусі для нападу на Україну? Можливо. А можливо ні.

Чи можливо вони для вас? Дозвольте мені нагадати вам, білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона, власне, стала плацдармом для російських військових операцій",—заявив Зеленський.

Також Президент зазначив, що відповідно до слів путіна та лукашенка, білорусь зараз прийняла заборонену зброю, ракети середньої дальності та навіть ядерну зброю. І путін чітко розглядає білорусь як ще один регіон росії.

"І ми повинні бути реалістичними, якщо хтось розгортає військовий плацдарм, ми повинні запитати, що нам з цим робити. І більш важливо, що можемо ми зробити до наступного нападу, наступного вторгнення",—додав Глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вже заявляв, про те, що цьогоріч росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку. Він наголосив, що це може бути 100-150 тис. людей.