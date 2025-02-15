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Зеленский: этим летом россия планирует отправить войска в белоруссию

Зеленский: этим летом россия планирует отправить войска в белоруссию

Киев  •  УНН

 • 2066 просмотра

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россия планирует отправить войска в беларусь летом 2025 года под предлогом учений. По данным разведки, это может представлять угрозу как для Украины, так и для стран НАТО.

Летом 2025 года россия планирует отправить свои войска в беларусь под предлогом военных учений. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

"Мы имеем четкую разведывательную информацию, что этим летом россия планирует отправить войска в беларусь под предлогом военных учений. Но это точно так же, как они разворачивали войска перед полномасштабным вторжением в Украину три года назад. Это российские силы в беларуси для нападения на Украину? Возможно. А возможно нет.

Возможно ли они для вас? Позвольте мне напомнить вам, беларусь граничит с тремя странами НАТО. Она, собственно, стала плацдармом для российских военных операций",- заявил Зеленский.

Также Президент отметил, что согласно словам путина и лукашенко, Беларусь сейчас приняла запрещенное оружие, ракеты средней дальности и даже ядерное оружие. И путин четко рассматривает беларусь как еще один регион россии.

"И мы должны быть реалистичными, если кто-то разворачивает военный плацдарм, мы должны спросить, что нам с этим делать. И более важно, что можем мы сделать до следующего нападения, следующего вторжения", - добавил Глава государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял о том, что в этом году россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. Он отметил, что это может быть 100-150 тыс. человек.

Алина Волянская

Алина Волянская

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