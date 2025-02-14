рф підготує в цьому році 15 дивізій для посилення білоруського напрямку - Зеленський

Цього року росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку. Це може бути 100-150 тис. людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Вже цього року росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку і я думаю, що вони всі будуть на території білорусі, або частково. Це буде, я не знаю 100-150 тис. людей. Це буде велике угруповування. Я не впевнений, що це угруповування піде наступом на Україну. Може бути...Вони можуть піти в Україну, або Польщу, чи в Балтійські країни - розповів Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський заявляв, що росія може активніше використовувати білорусь для загроз сусіднім країнам. За його словами, навесні, влітку або восени путін розміщуватиме там свої сили, щоб тиснути на Польщу, Литву та інші країни.