рф підготує в цьому році 15 дивізій для посилення білоруського напрямку - Зеленський
Київ • УНН
росія планує підготувати 15 дивізій (100-150 тис. військових) для посилення білоруського напрямку в цьому році. За словами Зеленського, це угруповання може загрожувати не лише Україні, а й Польщі та країнам Балтії.
Цього року росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку. Це може бути 100-150 тис. людей. Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.
Вже цього року росія підготує 15 дивізій для тренування та посилення ситуації на білоруському напрямку і я думаю, що вони всі будуть на території білорусі, або частково. Це буде, я не знаю 100-150 тис. людей. Це буде велике угруповування. Я не впевнений, що це угруповування піде наступом на Україну. Може бути...Вони можуть піти в Україну, або Польщу, чи в Балтійські країни
Доповнення
Раніше Зеленський заявляв, що росія може активніше використовувати білорусь для загроз сусіднім країнам. За його словами, навесні, влітку або восени путін розміщуватиме там свої сили, щоб тиснути на Польщу, Литву та інші країни.