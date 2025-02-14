рф подготовит в этом году 15 дивизий для усиления белорусского направления - Зеленский

В этом году россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении. Это может быть 100-150 тыс. человек. Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Уже в этом году россия подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на белорусском направлении и я думаю, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет, я не знаю 100-150 тыс. человек. Это будет большая группировка. Я не уверен, что эта группировка пойдет наступлением на Украину. Может быть... Они могут пойти в Украину, или Польшу, или в Балтийские страны - рассказал Зеленский.

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Ранее Зеленский заявлял, что россия может активнее использовать Беларусь для угроз соседним странам. По его словам, весной, летом или осенью путин будет размещать там свои силы, чтобы давить на Польшу, Литву и другие страны.