Членство в НАТО для Украины не исключено - замспецпредставителя Трампа

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Высокопоставленный чиновник США Джон Коул опроверг слова министра обороны о невозможности вступления Украины в НАТО. Коул подтвердил, что все варианты, включая возвращение границ 2014 года, остаются на столе переговоров.

Высокопоставленный чиновник США Джон Коул в четверг заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным на этой неделе министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, пишет УНН.

Детали

"Сейчас это все еще на столе", - сказал Джон Коул, заместитель спецпредставителя президента Дональда Трампа по Украине, когда его спросили, исключили ли США возможное членство Украины в НАТО. В интервью агентству Reuters в Мюнхене он добавил, что возможное возвращение Украины к границам до 2014 года также до сих пор на столе.

В среду министр обороны США Пит Хегсет выступил с другим сообщением, заявив военным союзникам Украины в Брюсселе, что возвращение Украины к границам до 2014 года нереалистично, и США не рассматривают членство Украины в НАТО как часть решения по почти трехлетней войне в Украине.

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей12.02.25, 16:23 • 104353 просмотра

Выступая после комментариев Коула, Трамп заявил журналистам в Белом доме, что он не верит, что россия "позволит" Украине членство в НАТО, обвинив администрацию экс-президента Джо Байдена в том, что она вообще подняла эту тему.

"Я считаю, что именно поэтому началась война, - сказал Трамп. - Байден не должен был этого говорить".

Как отмечает издание, ранее в четверг Хегсет, похоже, отказался от своих собственных замечаний, заявив на пресс-конференции, что "все на столе" для переговоров о войне в Украине, и что Трамп должен решить, какие уступки будут сделаны.

В среду Трамп приказал высокопоставленным чиновникам своей администрации начать переговоры о прекращении войны.

Коул на этой неделе находится в Мюнхене с генералом Кейтом Келлоггом, главным спецпредставителем Трампа по Украине, на ежегодной конференции по безопасности. Имя Келлогга не появилось в объявлении президента в среду, где перечислялись должностные лица администрации, которые возглавят официальные мирные переговоры.

Коул сказал, что Стив Уиткофф, спецпредставитель США на Ближнем Востоке, теперь будет помогать в переговорах, взяв на себя руководство переговорами с россией. Он сказал, что Келлогг и Коул оба участвуют в переговорах с европейцами и украинцами.

Отвечая на вопрос о роли Келлога в мирных переговорах, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила в среду, что Келлог "остается важной частью этой команды и этих усилий".

Зеленский и Путин должны поговорить с глазу на глаз - Келлог14.02.25, 11:13 • 14895 просмотров

Коул сказал, что официальные переговоры по Украине еще не начались, и что США все еще работают над обсуждениями с европейцами и украинцами о том, как лучше всего положить конец конфликту.

"Как украинцы и европейцы вписываются во все это? Сейчас мы не знаем", - сказал Коул, добавив, что "нужно привлечь европейцев".

"Европейцы хотят, чтобы эта война прекратилась, - сказал он. - Они более чем готовы участвовать (в военной поддержке Украины). Есть сомнения... относительно того, собираются ли они выложиться на 100 процентов. Но все, что я слышу, свидетельствует о том, что они действительно готовы вмешаться".

Непонятно, что именно Вашингтон сообщил кремлю о переговорах. Но Коул сказал, что путин, похоже, готов начать переговоры с Украиной без предварительных условий.

"Было много разговоров о поездке Стива Уиткоффа в москву и о том, как он встретился с путиным, - сказал Коул. - путин, похоже, готов играть в мяч, но мы не уверены, что это значит. Я думаю, он готов к разговору".

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг в социальных сетях предупредил западных чиновников не доверять путину, который начал свое полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Чиновники в Европе выразили глубокую обеспокоенность комментариями Хегсета в среду. "Мы не должны ничего убирать со стола до начала переговоров. Потому что это играет на руку россии, - заявила журналистам в четверг Кая Каллас, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. - Это умиротворение. Оно никогда не работало".

На вопрос, не слишком ли много США уступают путину наперед, Коул ответил: "Некоторые люди говорили не к месту, но я не думаю, что мы что-то уступаем".

"С путиным и россиянами вы не знаете, - сказал Коул. - Они пытаются играть с нами? Или они искренны? А потом вы садитесь за стол и быстро все узнаете".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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