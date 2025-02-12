Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года является задачей нереалистичной, а такая цель приведет лишь к еще большему затягиванию войны. Об этом он заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн") в Брюсселе, передает УНН.

Президент Трамп четко заявил, что прекращение войны и достижение стабильного мира является топ-приоритетом. Он намерен через дипломатов завершить эту войну посадив и россию и Украину за стол переговоров. Наше Министерство обороны США будет помогать в достижении этой цели. Мы можем завершить эту ужасную войну и обеспечить длительный мир, соединив силы нашего Альянса с реалистичными оценками поля боя. Мы так же, как и вы, хотим обеспечить суверенитет и процветание для Украины. Но мы должны это начать, признавая, что возвращение Украины к границам до 2014 года является задачей нереалистичной - сказал Хэгсет.

Он отметил, что цель вернуть границы 2014 года приведет лишь к еще большему затягиванию войны.

Напомним

Новый министр обороны США Пит Хэгсет прибыл в штаб квартиру НАТО в Брюсселе. Чиновник объявил, как он видит будущую роль Альянса.