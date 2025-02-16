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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский и Мерц обсудили поддержку Украины

Зеленский и Мерц обсудили поддержку Украины

Киев  •  УНН

 • 7023 просмотра

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Президент Украины встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцом для обсуждения оборонной поддержки и единства Европы. Стороны обсудили усиление ПВО и инвестиции в производство оружия.

Президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом чтобы обсудить поддержку Украины и важность единства среди стран Европы. Об этом говорится на сайте Президента Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в субботу, 15 февраля в Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем партии "Христианско-демократический союз", руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом.

Глава государства поблагодарил Германию за помощь украинцам и украинкам с самого начала полномасштабного вторжения и лидерство ФРГ в усилении украинской ПВО.

Ключевая тема встречи - поддержка Украины и важность единства среди стран Европы

- говорится в сообщении пресс-службы.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины.

"Отдельно обсудили оборонную поддержку нашего государства, усиление воинов на фронте и инвестиции в отечественное производство оружия", - добавили в пресс-службе Президента Украины.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США, которую возглавил конгрессмен Майк Тернер. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и угрозы от участия Северной Кореи в войне.

Мерц не согласен с тем, что нужно отказаться от членства Украины в НАТО до начала переговоров с рф15.02.25, 13:28 • 19019 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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