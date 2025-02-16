Зеленский и Мерц обсудили поддержку Украины
Киев • УНН
Президент Украины встретился с лидером немецкой оппозиции Фридрихом Мерцом для обсуждения оборонной поддержки и единства Европы. Стороны обсудили усиление ПВО и инвестиции в производство оружия.
Президент Владимир Зеленский встретился с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцом чтобы обсудить поддержку Украины и важность единства среди стран Европы. Об этом говорится на сайте Президента Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в субботу, 15 февраля в Мюнхене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем партии "Христианско-демократический союз", руководителем оппозиционной фракции ХДС/ХСС в немецком Бундестаге Фридрихом Мерцом.
Глава государства поблагодарил Германию за помощь украинцам и украинкам с самого начала полномасштабного вторжения и лидерство ФРГ в усилении украинской ПВО.
Ключевая тема встречи - поддержка Украины и важность единства среди стран Европы
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что справедливое окончание войны и надежные гарантии безопасности должны быть приоритетом для всех союзников Украины.
"Отдельно обсудили оборонную поддержку нашего государства, усиление воинов на фронте и инвестиции в отечественное производство оружия", - добавили в пресс-службе Президента Украины.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США, которую возглавил конгрессмен Майк Тернер. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и угрозы от участия Северной Кореи в войне.
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