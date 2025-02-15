Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США у Мюнхені: що обговорювали

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США, яку очолив конгресмен Майк Тернер. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає УНН.

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За інформацією, до складу групи увійшли представники обох партій, серед яких Джеральд Конноллі, Майк Роджерс, Браян Маст, Бретт Гатрі, Стені Хоєр, Майкл Маккол, Ніл Данн, Браян Фіцпатрік, Джейсон Кроу, Дональд Норкросс, Джо Вілсон, Ден Креншоу, Кріссі Гулахан, Сет Мултон, Брендон Бойл.

Головною темою переговорів стала подальша підтримка України в умовах війни, зокрема питання військової допомоги, законодавчих ініціатив та безпекових гарантій.

Володимир Зеленський подякував американським партнерам за сталість підтримки та наголосив на важливості зміцнення оборонної співпраці, адже наслідки можливої ескалації агресії матимуть глобальний характер.

Учасники обговорили поточну ситуацію на фронті та перебіг оборонних операцій, зокрема в Курській області. Окрему увагу приділили загрозам, пов’язаним з участю Північної Кореї у війні та потенційною дестабілізацією Тихоокеанського регіону.

Також на зустрічі торкнулися питання економічного співробітництва, зокрема перспектив розвитку високотехнологічного оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

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