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Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США у Мюнхені: що обговорювали

Київ • УНН

 • 36723 перегляди

Президент України зустрівся з групою конгресменів США на чолі з Майком Тернером. Обговорили військову допомогу, безпекові гарантії та загрози від участі Північної Кореї у війні.

Президент України Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США, яку очолив конгресмен Майк Тернер. Про це повідомляє Офіс Президента України, передає УНН.

Деталі

За інформацією, до складу групи увійшли представники обох партій, серед яких Джеральд Конноллі, Майк Роджерс, Браян Маст, Бретт Гатрі, Стені Хоєр, Майкл Маккол, Ніл Данн, Браян Фіцпатрік, Джейсон Кроу, Дональд Норкросс, Джо Вілсон, Ден Креншоу, Кріссі Гулахан, Сет Мултон, Брендон Бойл.

Головною темою переговорів стала подальша підтримка України в умовах війни, зокрема питання військової допомоги, законодавчих ініціатив та безпекових гарантій.

Володимир Зеленський подякував американським партнерам за сталість підтримки та наголосив на важливості зміцнення оборонної співпраці, адже наслідки можливої ескалації агресії матимуть глобальний характер.

Учасники обговорили поточну ситуацію на фронті та перебіг оборонних операцій, зокрема в Курській області. Окрему увагу приділили загрозам, пов’язаним з участю Північної Кореї у війні та потенційною дестабілізацією Тихоокеанського регіону.

Також на зустрічі торкнулися питання економічного співробітництва, зокрема перспектив розвитку високотехнологічного оборонного партнерства між Києвом і Вашингтоном.

Мюнхенська конференція з безпеки: хто учасники, що обговорюватимуть, що очікувати14.02.25, 06:50 • 130693 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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