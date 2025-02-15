Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США в Мюнхене: что обсуждали
Киев • УНН
Президент Украины встретился с группой конгрессменов США во главе с Майком Тернером. Обсудили военную помощь, гарантии безопасности и угрозы от участия Северной Кореи в войне.
Президент Украины Владимир Зеленский в Мюнхене встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США, которую возглавил конгрессмен Майк Тернер. Об этом сообщает Офис Президента Украины, передает УНН.
Детали
По информации, в состав группы вошли представители обеих партий, среди которых Джеральд Коннолли, Майк Роджерс, Брайан Маст, Бретт Гатри, Стени Хойер, Майкл Маккол, Нил Данн, Брайан Фицпатрик, Джейсон Кроу, Дональд Норкросс, Джо Уилсон, Дэн Креншоу, Крисси Гулахан, Сет Мултон, Брэндон Бойл.
Главной темой переговоров стала дальнейшая поддержка Украины в условиях войны, в частности вопросы военной помощи, законодательных инициатив и гарантий безопасности.
Владимир Зеленский поблагодарил американских партнеров за постоянство поддержки и подчеркнул важность укрепления оборонного сотрудничества, ведь последствия возможной эскалации агрессии будут иметь глобальный характер.
Участники обсудили текущую ситуацию на фронте и ход оборонительных операций, в частности в Курской области. Отдельное внимание уделили угрозам, связанным с участием Северной Кореи в войне и потенциальной дестабилизацией Тихоокеанского региона.
Также на встрече затронули вопросы экономического сотрудничества, в частности перспектив развития высокотехнологичного оборонного партнерства между Киевом и Вашингтоном.
Мюнхенская конференция по безопасности: кто участники, что будут обсуждать, что ожидать14.02.25, 06:50 • 129523 просмотра