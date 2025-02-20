Лідери парламентських перегонів у Німеччині провели останні дебати: згадали про Україну

У Німеччині відбулись останні перед днем голосування дебати фаворитів парламентських перегонів - лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца та чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.

Деталі

Основними темами дебатів стали міграція, економічна криза та проблема безпеки. При цьому політики згадали про війну в Україні і назвали її одним із головних питань, яке постане перед ними у разі перемоги на виборах до Бундестагу. Мерц, зокрема, наголосив на необхідності подальшої підтримки України.

У свою чергу Щольц зазначив, що попри те, що відмова від підтримки Києва навіть не обговорюється, він виступає "проти фінансування допомоги Україні за рахунок майбутнього власної країни".

Контекст

Голосування з виборів до Бундестагу заплановане на неділю, 23 лютого. За даними опитування INSA, більшість громадян Німеччини (40%) віддають перевагу лідеру ХДС/ХСС Фрідріху Мерцу як кандидату на посаду канцлера ФРН. При цьому чинного канцлера, лідера СДПН Олафа Шольца підтримують 28% німецьких виборців.

9 лютого в Німеччині відбулися перші дебати між чинним канцлером Олафом Шольцом та його головним опонентом на виборах до Бундестагу, кандидатом від Християнсько-демократичного союзу Фрідріхом Мерцом. Дебати пройшли здебільшого у стриманій атмосфері.

Зокрема, були підняті питання щодо міграційної політики, економічної ситуації в країні та війни в Україні.