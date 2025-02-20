Лидеры парламентской гонки в Германии провели последние дебаты: вспомнили об Украине

В Германии состоялись последние перед днем голосования дебаты фаворитов парламентской гонки - лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца и действующего канцлера, лидера СДПГ Олафа Шольца.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

Основными темами дебатов стали миграция, экономический кризис и проблема безопасности. При этом политики вспомнили о войне в Украине и назвали ее одним из главных вопросов, который встанет перед ними в случае победы на выборах в Бундестаг. Мерц, в частности, отметил необходимость дальнейшей поддержки Украины.

В свою очередь Щольц отметил, что несмотря на то, что отказ от поддержки Киева даже не обсуждается, он выступает «против финансирования помощи Украине за счет будущего собственной страны».

Контекст

Голосование по выборам в Бундестаг запланировано на воскресенье, 23 февраля. По данным опроса INSA, большинство граждан Германии (40%) впредпочитают лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца в качестве кандидата на пост канцлера ФРГ. При этом действующего канцлера, лидера СДПГ Олафа Шольца поддерживают 28% немецких избирателей.

9 февраля в Германии состоялись первые дебаты между действующим канцлером Олафом Шольцом и его главным оппонентом на выборах в Бундестаг, кандидатом от Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцом. Дебаты прошли в основном в сдержанной атмосфере.

В частности, были подняты вопросы относительно миграционной политики, экономической ситуации в стране и войны в Украине.