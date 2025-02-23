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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мерц после победы на выборах в Германии обещает «сделать Европу независимой от США»

Мерц после победы на выборах в Германии обещает «сделать Европу независимой от США»

Киев  •  УНН

 • 4015 просмотра

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Лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц, победивший на выборах в Германии с 29% голосов, заявил о стремлении к оборонной независимости от США. Он раскритиковал администрацию Трампа за безразличие к судьбе Европы.

Лидер союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц, политическая сила которого одержала победу на парламентских выборах в Германии, заявил, что стремится к независимости Европы от США в вопросах обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что политик обозначил свои главные цели на посту канцлера ФРГ.

Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США

- сказал Мерц.

По его мнению, администрация Дональда Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы. Мерц также сравнил вмешательство правительства США в избирательную кампанию в Германии с манипуляциями со стороны россии.

Контекст

Результаты экзит-полов на федеральных выборах 2025 года в Германии демонстрируют победу Союза ХДС/ХСС и высокий прирост в АдГ. Так, по информации социологов, партия Фридриха Мерца получила 29%. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 19,5%. СДПГ упала до исторического минимума в 16 %, "зеленые" получили 13,5 %.

Лидер СДПГ, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поздравил своего главного соперника с победой и поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.

Президент США Дональд Трамп также поздравил с победой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. По его словам, немцы устали от политики, "лишенной здравого смысла".

Мерц о миротворцах в Украине: рано говорить об участии немецких войск21.02.25, 12:03 • 21849 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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