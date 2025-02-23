Мерц после победы на выборах в Германии обещает «сделать Европу независимой от США»

Лидер союза ХДС/ХСС Фридрих Мерц, политическая сила которого одержала победу на парламентских выборах в Германии, заявил, что стремится к независимости Европы от США в вопросах обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Отмечается, что политик обозначил свои главные цели на посту канцлера ФРГ.

Для меня абсолютным приоритетом будет укрепление Европы шаг за шагом, чтобы мы достигли независимости от США - сказал Мерц.

По его мнению, администрация Дональда Трампа "в значительной степени безразлична" к судьбе Европы. Мерц также сравнил вмешательство правительства США в избирательную кампанию в Германии с манипуляциями со стороны россии.

Контекст

Результаты экзит-полов на федеральных выборах 2025 года в Германии демонстрируют победу Союза ХДС/ХСС и высокий прирост в АдГ. Так, по информации социологов, партия Фридриха Мерца получила 29%. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 19,5%. СДПГ упала до исторического минимума в 16 %, "зеленые" получили 13,5 %.

Лидер СДПГ, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поздравил своего главного соперника с победой и поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.

Президент США Дональд Трамп также поздравил с победой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. По его словам, немцы устали от политики, "лишенной здравого смысла".

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