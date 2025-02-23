"Німці втомилися від політики, позбавленої здорового глузду" - Трамп привітав Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу

Президент США Дональд Трамп привітав із перемогою лідера ХДС/ХСС Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис глави Білого дому в його соцмережі Truth Social.

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За словами Трампа, "консервативна партія" в Німеччині здобула перемогу на "дуже великих і довгоочікуваних виборах".

"Як і в США, у Німеччині народ втомився від політики, позбавленої здорового глузду, особливо щодо питань енергетики та імміграції, який переважав протягом останніх років", - написав Трамп.

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Результати екзит-полів на федеральних виборах 2025 року у Німеччині демонструють перемогу Союзу ХДС/ХСС та високий приріст у АдН. Так, за інформацією соціологів, партія Фрідріха Мерца отримала 29%. На другому місці "Альтернатива для Німеччини" з 19,5%. СДПН впала до історичного мінімуму в 16 %, "зелені" отримали 13,5%.

Лідер СДПН, чинний канцлер ФРН Олаф Шольц уже привітав свого головного суперника з перемогою і подякував усім за довіру, виявлену йому як дев'ятому голові уряду Німеччини.

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