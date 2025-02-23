"Немцы устали от политики, лишенной здравого смысла" - Трамп поздравил Мерца с победой на выборах в Бундестаг

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой лидера ХДС/ХСС Фридриха Мерца с победой на выборах в Бундестаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост главы Белого дома в его социальной сети Truth Social.

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По словам Трампа, "консервативная партия" в Германии одержала победу на "очень больших и долгожданных выборах".

"Как и в США, в Германии народ устал от политики, лишенной здравого смысла, особенно в вопросах энергетики и иммиграции, которая преобладала в последние годы", - написал Трамп.

Напомним

Результаты экзит-полов на федеральных выборах 2025 года в Германии демонстрируют победу Союза ХДС/ХСС и высокий прирост в АдН. Так, по информации социологов, партия Фридриха Мерца получила 29%. На втором месте "Альтернатива для Германии" с 19,5%. СДПН упала до исторического минимума в 16%, "зеленые" получили 13,5%.

Лидер СДПН, действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц уже поздравил своего главного соперника с победой и поблагодарил всех за доверие, оказанное ему как девятому главе правительства Германии.

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