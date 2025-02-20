Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность сохранения открытого пути для вступления Украины в Европейский Союз и отверг обвинения в том, что страна та, чтобы винить во вторжении россии, в радиоинтервью, которое вышло в эфир в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Дональда Трампа, как и российского диктатора владимира путина, о том, что Украина та, чтобы винить в войне, Шольц ответил общественному вещателю ARD: "Нет. Мы в Европе настаиваем на этом".

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По этой причине, сказал он, ЕС держит двери открытыми для Украины как для потенциального члена, добавив: "Украина не должна быть ограничена в своем решении стать демократическим, суверенным государством на пути в Европу".

В случае будущего мирного урегулирования Шольц сказал, что Украина должна иметь сильную армию, "за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры разделяем ответственность".

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Европа пытается найти ответ на политику Трампа в отношении войны после того, как переговоры между США и россией на высоком уровне оставили Украину и ее европейских сторонников в стороне, что породило опасения, что лидер США может пойти на уступки москве, чтобы прекратить войну, указывает издание.