Шольц раскрыл позицию относительно членства Украины в ЕС и заявлений Трампа о войне

ukenru
Эксклюзив
Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить
10:17 • 37766 просмотра

Ожирение среди детей: почему проблема обостряется и как ее решить

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго
09:25 • 70514 просмотра

россия нанесла массированный удар по газовой инфраструктуре Украины - Минэнерго

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF
06:35 • 103271 просмотра

Миссия МВФ начинает работу в Киеве: обсудит пересмотр программы EFF

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры
19 февраля, 20:19 • 133249 просмотра

Трамп назвал Зеленского "диктатором": как реагируют европейские лидеры

Эксклюзив
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%
19 февраля, 16:22 • 138970 просмотра

«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%

Эксклюзив
Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация
19 февраля, 15:59 • 135431 просмотра

Новое регулирование фармрынка Украины может лишить онкобольных доступа к качественным лекарствам - пациентская организация

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины
19 февраля, 12:14 • 211767 просмотра

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США
19 февраля, 11:19 • 161727 просмотра

"Нам война стоила 320 млрд долларов": Зеленский ответил Трампу на критику и раскрыл реальные цифры помощи США

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ
19 февраля, 10:06 • 163846 просмотра

"Локальный карантин": в 16 областях вводят ограничения из-за гриппа и ОРВИ

Эксклюзив
Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура
19 февраля, 09:20 • 149617 просмотра

Идентифицировано более 150 похищенных рф экспонатов из Херсонского областного художественного музея - прокуратура

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине

20 февраля, 03:00 • 108565 просмотра
"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

"Третья мировая война не так уж и далеко" - Трамп

20 февраля, 03:40 • 100126 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 103908 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 104207 просмотра
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 81406 просмотра
публикации
8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

8 распространенных ошибок, которые портят ваши полотенца

09:23 • 81406 просмотра
11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

11 лет оккупации Крыма: как россия захватывала украинский полуостров

20 февраля, 04:49 • 103908 просмотра
Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

Выборы в Германии 23 февраля: что изменится для Украины

19 февраля, 12:14 • 211761 просмотра
Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"

Ручное регулирование цен на лекарства приведет к задержкам поставок импортных препаратов, их дефициту и подорожанию - "Пациенты Украины"
Эксклюзив

19 февраля, 08:16 • 225779 просмотра
Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

Масленица-2025: как праздновать и какие вкусности готовить

19 февраля, 07:13 • 215569 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

Неожиданный феномен: почему Мелания Трамп стала новой иконой стиля в Китае

10:22 • 45782 просмотра
Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

Уилл Смит намекнул на "Хэнкок 2" с Зендеей

08:19 • 104207 просмотра
Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

Пит Доэрти может потерять пальцы на ногах из-за диабета: британский певец вынужден выступать сидя

19 февраля, 19:14 • 123177 просмотра
Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

Дело Блейк Лайвли: адвокат Джастина Бальдони пожаловался на потерю актером "значительного" количества работы

19 февраля, 10:04 • 191327 просмотра
Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

Спилберг подготовил Форду неожиданный "сюрприз" на съемках

19 февраля, 08:52 • 180952 просмотра
Актуальное
Шольц раскрыл позицию относительно членства Украины в ЕС и заявлений Трампа о войне

Шольц раскрыл позицию относительно членства Украины в ЕС и заявлений Трампа о войне

Киев  •  УНН

 • 9296 просмотра

Read in English

Канцлер Германии подтвердил поддержку вступления Украины в ЕС и отверг обвинения Трампа. Шольц подчеркнул важность сильной украинской армии и ответственности западных партнеров.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность сохранения открытого пути для вступления Украины в Европейский Союз и отверг обвинения в том, что страна та, чтобы винить во вторжении россии, в радиоинтервью, которое вышло в эфир в четверг, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На вопрос, разделяет ли он точку зрения президента США Дональда Трампа, как и российского диктатора владимира путина, о том, что Украина та, чтобы винить в войне, Шольц ответил общественному вещателю ARD: "Нет. Мы в Европе настаиваем на этом".

"Ложно и опасно": Шольц ответил на громкое заявление Трампа о "диктаторе" Зеленском19.02.25, 20:58 • 33049 просмотров

По этой причине, сказал он, ЕС держит двери открытыми для Украины как для потенциального члена, добавив: "Украина не должна быть ограничена в своем решении стать демократическим, суверенным государством на пути в Европу".

В случае будущего мирного урегулирования Шольц сказал, что Украина должна иметь сильную армию, "за которую мы в Европе и наши международные и трансатлантические партнеры разделяем ответственность".

Шольц считает дискуссию о миротворческих войсках в Украине преждевременной17.02.25, 16:44 • 30736 просмотров

Европа пытается найти ответ на политику Трампа в отношении войны после того, как переговоры между США и россией на высоком уровне оставили Украину и ее европейских сторонников в стороне, что породило опасения, что лидер США может пойти на уступки москве, чтобы прекратить войну, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы