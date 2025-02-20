Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на важливості збереження відкритого шляху для вступу України до Європейського Союзу та відкинув звинувачення щодо того, що країна та, щоб винити у вторгненні росії, у радіоінтерв'ю, яке вийшло в ефір у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

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На запитання, чи він поділяє точку зору президента США Дональда Трампа, як і російського диктатора володимира путіна, про те, що Україна та, щоб винити у війні, Шольц відповів суспільному мовнику ARD: "Ні. Ми в Європі наполягаємо на цьому".

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З цієї причини, сказав він, ЄС тримає двері відчиненими для України як потенційного члена, додавши: "Україна не повинна бути обмежена у своєму рішенні стати демократичною, суверенною державою на шляху до Європи".

У разі майбутнього мирного врегулювання Шольц сказав, що Україна має мати сильну армію, "за яку ми в Європі та наші міжнародні та трансатлантичні партнери розділяємо відповідальність".

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Європа намагається знайти відповідь на політику Трампа щодо війни після того, як переговори між США та росією на високому рівні залишили Україну та її європейських прихильників осторонь, що породило побоювання, що лідер США може піти на поступки москві, щоб припинити війну, вказує видання.