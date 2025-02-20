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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124327 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183678 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148025 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139382 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117638 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108180 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103013 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

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Шольц розкрив позицію щодо членства України в ЄС та заяв Трампа про війну

Шольц розкрив позицію щодо членства України в ЄС та заяв Трампа про війну

Київ • УНН

 • 28086 перегляди

Канцлер Німеччини підтвердив підтримку вступу України до ЄС та відкинув звинувачення Трампа. Шольц наголосив на важливості сильної української армії та відповідальності західних партнерів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив на важливості збереження відкритого шляху для вступу України до Європейського Союзу та відкинув звинувачення щодо того, що країна та, щоб винити у вторгненні росії, у радіоінтерв'ю, яке вийшло в ефір у четвер, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На запитання, чи він поділяє точку зору президента США Дональда Трампа, як і російського диктатора володимира путіна, про те, що Україна та, щоб винити у війні, Шольц відповів суспільному мовнику ARD: "Ні. Ми в Європі наполягаємо на цьому".

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З цієї причини, сказав він, ЄС тримає двері відчиненими для України як потенційного члена, додавши: "Україна не повинна бути обмежена у своєму рішенні стати демократичною, суверенною державою на шляху до Європи".

У разі майбутнього мирного врегулювання Шольц сказав, що Україна має мати сильну армію, "за яку ми в Європі та наші міжнародні та трансатлантичні партнери розділяємо відповідальність".

Шольц вважає дискусію про миротворчі війська в Україні передчасною17.02.25, 16:44 • 31709 переглядiв

Європа намагається знайти відповідь на політику Трампа щодо війни після того, як переговори між США та росією на високому рівні залишили Україну та її європейських прихильників осторонь, що породило побоювання, що лідер США може піти на поступки москві, щоб припинити війну, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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