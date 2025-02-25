Про відновлення тісних відносин, які Європа та США мали після закінчення Другої світової війни поки не йдеться, тому представник Франції, очевидно, має працювати над ідеєю більш автономної Європи.

Про це пише BBC, передає УНН.

На тлі зростання впливу ультраправих націоналістичних партій у Європі, деякі з яких підтримують скептичне ставлення до підтримки української боротьби проти агресії росії, а також тенденції поглядів і заяв, які наразі демонструє адміністрація США щодо позиції рф, - для представників ліберальної демократії Європи виникає необхідність адаптації та формування плану дій щодо збереження власної безпеки.

Очевидно президент Франції Еммануель Макрон здійснив свій візит у США, беручи до уваги розуміння, що "прості слова чи критика Трампа" мають менше сенсу, ніж спроба налагодити діалог.

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон приєднався до мене в Овальному кабінеті, щоб виступити на саміті G7. Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, нинішнім головою G7, щоб відзначити треті роковини російсько-української війни – яка б ніколи не почалася, якби я був президентом – написав про цю зустріч у пості в мережі Truth Social Дональд Трамп

Обговорення Овальному кабінеті та позиція Франції, яку представляв президент, зводилася до того, що "обидві країни прагнуть миру", - Макрон м'яко виправив одне з тверджень Трампа про підтримку України з боку Європи. Також лідер Франції погодився з тим, що "Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну безпеку", пише ВВС.

Можливо ключовий момент зустрічі: Макрон зробив важливу поступку – "Трамп мав рацію, відновлюючи якісь відносини з російським президентом Володимиром Путіним".

Але це різко суперечить поглядам Лондона, Парижа та Берліна, які досі проводили політику ізоляції кремлівського диктатора та накладення санкцій на російські промислові підприємства та окремих осіб.

"Для президента Трампа є вагома причина знову співпрацювати з президентом Путіним", — сказав Макрон.

Але важливо додати, що лідер Франції підкреслив:

Мир не повинен означати здачу України - зазначив він.

Макрон заявив, що такі європейські країни, як Франція та Велика Британія, захочуть відіграти провідну роль у забезпеченні безпеки України після перемир’я, якщо це буде мождливо у 2025 році. Президент Франції при цьому наголосив на важливості наявності американського механізму захисту.

Як пише ВВС, незважаючи на відповідні зусилля, станом на зараз, Макрон не отримав ні зобов’язань щодо підтримки США, ні хоча б "крапель" критики на адресу російського президента.

Передумов до того, що відновити тісні відносини, які Європа та США мали після закінчення Другої світової війни, - поки не має. А євпроейським лідерам, у тому числі президенту Франції, варто продовжити працювати над ідеєю більш стратегічно автономної Європи, та підтримувати об’єднання європейських сил оборони.

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