Макрон зустрівся з Трампом: що приховує цей діалог, на тлі кризи відносин США та Європи - BBC

ukenru
15 березня, 19:03 • 120135 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180835 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145626 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137493 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116630 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107532 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102890 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140380 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133942 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 29095 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 30545 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 40387 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 27867 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 32418 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140382 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139402 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273552 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302424 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 5885 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 54300 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111037 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133943 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116386 перегляди
Актуальне
Макрон зустрівся з Трампом: що приховує цей діалог, на тлі кризи відносин США та Європи - BBC

Макрон зустрівся з Трампом: що приховує цей діалог, на тлі кризи відносин США та Європи - BBC

Київ • УНН

 • 30974 перегляди

Під час візиту до США Макрон не сперечався з ідеєю Трампа про відновлення діалогу з путіним, згадав про важливість інтересів України, але не отримав зобов'язань щодо підтримки від США. Зміна глобальної політики створює необхідність для Франції працювати над стратегією автономної Європи.

Про відновлення тісних відносин, які Європа та США мали після закінчення Другої світової війни поки не йдеться, тому представник Франції, очевидно, має працювати над ідеєю більш автономної Європи.

Про це пише BBC, передає УНН.

На тлі зростання впливу ультраправих націоналістичних партій у Європі, деякі з яких підтримують скептичне ставлення до підтримки української боротьби проти агресії росії, а також тенденції поглядів і заяв, які наразі демонструє адміністрація США щодо позиції рф, - для представників ліберальної демократії Європи виникає необхідність адаптації та формування плану дій щодо збереження власної безпеки. 

Очевидно президент Франції Еммануель Макрон здійснив свій візит у США, беручи до уваги розуміння, що "прості слова чи критика Трампа" мають менше сенсу, ніж спроба налагодити діалог.

Сьогодні президент Франції Еммануель Макрон приєднався до мене в Овальному кабінеті, щоб виступити на саміті G7. Зустріч була скликана губернатором Канади Джастіном Трюдо, нинішнім головою G7, щоб відзначити треті роковини російсько-української війни – яка б ніколи не почалася, якби я був президентом

– написав про цю зустріч у пості в мережі Truth Social Дональд Трамп

Обговорення Овальному кабінеті та позиція Франції, яку представляв президент, зводилася до того, що  "обидві країни прагнуть миру", - Макрон м'яко виправив одне з тверджень Трампа про підтримку України з боку Європи. Також лідер Франції погодився з тим, що "Європа повинна брати на себе більше відповідальності за власну безпеку", пише ВВС.

Можливо ключовий момент зустрічі: Макрон зробив важливу поступку – "Трамп мав рацію, відновлюючи якісь відносини з російським президентом Володимиром Путіним".

Але це різко суперечить поглядам Лондона, Парижа та Берліна, які досі проводили політику ізоляції кремлівського диктатора та накладення санкцій на російські промислові підприємства та окремих осіб.

"Для президента Трампа є вагома причина знову співпрацювати з президентом Путіним", — сказав Макрон.

Але важливо додати, що лідер Франції підкреслив:

Мир не повинен означати здачу України

- зазначив він.

Макрон заявив, що такі європейські країни, як Франція та Велика Британія, захочуть відіграти провідну роль у забезпеченні безпеки України після перемир’я, якщо це буде мождливо у 2025 році. Президент Франції при цьому наголосив на важливості наявності американського механізму захисту.

Як пише ВВС, незважаючи на відповідні зусилля, станом на зараз, Макрон не отримав ні зобов’язань щодо підтримки США, ні хоча б "крапель" критики на адресу російського президента.

Передумов до того, що відновити тісні відносини, які Європа та США мали після закінчення Другої світової війни, - поки не має. А євпроейським лідерам, у тому числі президенту Франції, варто продовжити працювати над ідеєю більш стратегічно автономної Європи, та підтримувати об’єднання європейських сил оборони.

Не можна дати путіну знову всіх обдурити: Зеленський поговорив із генсеком НАТО19.02.25, 20:03 • 33334 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами