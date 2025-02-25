Макрон встретился с Трампом: что скрывает этот диалог, на фоне кризиса отношений США и Европы - BBC

О восстановлении тесных отношений, которые Европа и США имели после окончания Второй мировой войны пока речь не идет, поэтому представитель Франции, очевидно, должен работать над идеей более автономной Европы.

Об этом пишет BBC, передает УНН.

На фоне роста влияния ультраправых националистических партий в Европе, некоторые из которых поддерживают скептическое отношение к поддержке украинской борьбы против агрессии России, а также тенденции взглядов и заявлений, которые сейчас демонстрирует администрация США относительно позиции РФ, - для представителей либеральной демократии Европы возникает необходимость адаптации и формирования плана действий по сохранению собственной безопасности.

Очевидно президент Франции Эммануэль Макрон совершил свой визит в США, принимая во внимание понимание, что "простые слова или критика Трампа" имеют меньше смысла, чем попытка наладить диалог.

Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон присоединился ко мне в Овальном кабинете, чтобы выступить на саммите G7. Встреча была созвана губернатором Канады Джастином Трюдо, нынешним председателем G7, чтобы отметить третью годовщину российско-украинской войны - которая бы никогда не началась, если бы я был президентом - написал об этой встрече в посте в сети Truth Social Дональд Трамп

Обсуждение Овальном кабинете, позиция Франции, которую представлял президент, сводилась к тому, что "обе страны стремятся к миру", - Макрон мягко исправил одно из утверждений Трампа о поддержке Украины со стороны Европы; также лидер Франции согласился с тем, что "Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность", пишет ВВС.

Возможно ключевой момент встречи: Макрон сделал важную уступку - "Трамп был прав, восстанавливая какие-то отношения с российским президентом Владимиром Путиным". Но это резко противоречит взглядам Лондона, Парижа и Берлина, которые до сих пор проводили политику изоляции кремлевского диктатора и наложения санкций на российские промышленные предприятия и отдельных лиц, напоминает издание.

"Для президента Трампа есть веская причина снова сотрудничать с президентом Путиным", - сказал Макрон.

Но важно добавить, что лидер Франции подчеркнул:

Мир не должен означать сдачу Украины - отметил он.

Макрон отметил, что такие европейские страны, как Франция и Великобритания, захотят сыграть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины после перемирия, если это будет возможно в 2025 году. Президент Франции при этом подчеркнул важность наличия американского механизма защиты.

Как пишет ВВС, несмотря на соответствующие усилия, по состоянию на сейчас, Макрон не получил ни обязательств по поддержке США, ни хотя бы "капель" критики в адрес российского президента.

Предпосылок к тому, что восстановить тесные отношения, которые Европа и США имели после окончания Второй мировой войны, - пока нет. А евпроейским лидерам, в том числе президенту Франции, стоит продолжить работать над идеей более стратегически автономной Европы, и поддерживать объединение европейских сил обороны.

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