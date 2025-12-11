путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Ексклюзив
14:13 • 3510 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 6966 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
13:44 • 11557 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
12:12 • 11212 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11:59 • 14856 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11:58 • 14176 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11:00 • 15195 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
10:29 • 16181 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35053 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
11 грудня, 07:59 • 21748 перегляди
Адміністрація Трампа пропонує план відновлення України та повернення рф у світову економіку, дехто в Європі каже "це як Ялта" - WSJ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
91%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Китай запустив потужний корабель-носій дронів, демонструючи свою майстерність11 грудня, 06:28 • 7664 перегляди
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД10:02 • 15450 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13800 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 25145 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11:42 • 13793 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
13:44 • 11550 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11:11 • 25315 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 35048 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 46822 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 48098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фрідріх Мерц
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Індія
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11:09 • 13910 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 25729 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 31356 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 27306 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 35922 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Фільм
Time (журнал)

путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Диктатор володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.

путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ

Диктатор володимир путін під час відеоконференції з командуючими російськими військами віддав наказ продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво", пише УНН.

Деталі

Я наказую продовжити бойові дії в Україні для досягнення наших цілей у суворій відповідності з планами 

– заявив терорист путін. 

Він також акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ, який знаходиться у Донецькій області поблизу Слов'янська та Краматорська. 

Начальник генерального штабу рф валерій герасімов, своєю чергою, доповів Путіну про плани розширити наступ російських військ на території Харківської та Сумської областей.

кремль відповів на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я10.12.25, 12:21 • 4428 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Слов'янськ
Сумська область
Харківська область
Сіверськ
Україна