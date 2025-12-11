путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ

Диктатор володимир путін під час відеоконференції з командуючими російськими військами віддав наказ продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво", пише УНН.

Я наказую продовжити бойові дії в Україні для досягнення наших цілей у суворій відповідності з планами