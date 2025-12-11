путін наказав продовжити наступ в Україні та захопити Сіверськ
Київ • УНН
Диктатор володимир путін наказав продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво". Він акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ у Донецькій області.
Диктатор володимир путін під час відеоконференції з командуючими російськими військами віддав наказ продовжувати бойові дії в Україні для досягнення всіх завдань так званої "сво", пише УНН.
Деталі
Я наказую продовжити бойові дії в Україні для досягнення наших цілей у суворій відповідності з планами
Він також акцентував увагу на наступному українському місті, яке потрібно атакувати та захопити – це Сіверськ, який знаходиться у Донецькій області поблизу Слов'янська та Краматорська.
Начальник генерального штабу рф валерій герасімов, своєю чергою, доповів Путіну про плани розширити наступ російських військ на території Харківської та Сумської областей.
