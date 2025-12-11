путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить Северск

Диктатор Владимир Путин во время видеоконференции с командующими российскими войсками отдал приказ продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "СВО", пишет УНН.

Детали

Я приказываю продолжить боевые действия в Украине для достижения наших целей в строгом соответствии с планами – заявил террорист Путин.

Он также акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск, который находится в Донецкой области вблизи Славянска и Краматорска.

Начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил Путину о планах расширить наступление российских войск на территории Харьковской и Сумской областей.

