путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить Северск
Киев • УНН
Диктатор владимир путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "сво". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.
Диктатор Владимир Путин во время видеоконференции с командующими российскими войсками отдал приказ продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "СВО", пишет УНН.
Детали
Я приказываю продолжить боевые действия в Украине для достижения наших целей в строгом соответствии с планами
Он также акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск, который находится в Донецкой области вблизи Славянска и Краматорска.
Начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил Путину о планах расширить наступление российских войск на территории Харьковской и Сумской областей.
