путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить Северск

$42.280.10
49.220.12
ukenru
Эксклюзив
14:13 • 3640 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
13:51 • 7226 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
13:44 • 11724 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
12:12 • 11304 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11:59 • 14937 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11:58 • 14225 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11:00 • 15236 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
10:29 • 16200 просмотра
"Не можем гарантировать безопасность": Корниенко объяснил, почему выборы сейчас невозможны
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35129 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
11 декабря, 07:59 • 21754 просмотра
Администрация Трампа предлагает план восстановления Украины и возвращения рф в мировую экономику, некоторые в Европе говорят "это как Ялта" - WSJ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
2.7м/с
91%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Китай запустил мощный корабль-носитель дронов, демонстрируя свое мастерство11 декабря, 06:28 • 7962 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в смоленской области, которая обеспечивает оборонную промышленность рф - ЦПД10:02 • 15619 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 13993 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 25438 просмотра
ВСУ вывесили флаг Украины в Покровске: оборона города продолжаетсяVideo11:42 • 13962 просмотра
публикации
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 11724 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11:11 • 25473 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 35129 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 46897 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 48162 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Фридрих Мерц
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Индия
Реклама
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11:09 • 14022 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 25761 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 31387 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 27337 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 35955 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
Time (журнал)

путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить Северск

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Диктатор владимир путин приказал продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "сво". Он акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск в Донецкой области.

путин приказал продолжить наступление в Украине и захватить Северск

Диктатор Владимир Путин во время видеоконференции с командующими российскими войсками отдал приказ продолжать боевые действия в Украине для достижения всех задач так называемой "СВО", пишет УНН.

Детали

Я приказываю продолжить боевые действия в Украине для достижения наших целей в строгом соответствии с планами 

– заявил террорист Путин. 

Он также акцентировал внимание на следующем украинском городе, который нужно атаковать и захватить – это Северск, который находится в Донецкой области вблизи Славянска и Краматорска. 

Начальник генерального штаба РФ Валерий Герасимов, в свою очередь, доложил Путину о планах расширить наступление российских войск на территории Харьковской и Сумской областей.

кремль ответил на предложение Президента Украины об энергетическом перемирии10.12.25, 12:21 • 4430 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Донецкая область
Славянск
Сумская область
Харьковская область
Северск
Украина