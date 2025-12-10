В кремле ответили на предложение Президента Украины об энергетическом перемирии. Об этом заявил спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские "сми".

Детали

Песков заявил, что россия якобы "работает над миром, а не над перемирием".

Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый благодаря подписанию соответствующих документов, является абсолютным приоритетом - заявил спикер путина.

Больше деталей он не озвучил. В то же время очевидно, что кремль ожидает подписания мирных соглашений на своих условиях.

Дополнительно

Спикер путина дмитрий песков заявил, что российский диктатор не стремится восстановить СССР и напасть на НАТО. При этом заявление пескова, что путин "якобы не планирует восстанавливать СССР", не соответствуют действительности. Еще в 2005 году, во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Также путин неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.

Напомним

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине.

Также в министерстве иностранных дел россии заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны рф против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы.