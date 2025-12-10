$42.180.11
Эксклюзив
09:54 • 3646 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
08:28 • 8564 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 21756 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 37171 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
9 декабря, 18:20 • 37854 просмотра
Украинцы получат больше часов со светом: правительство приняло четыре важных решения
9 декабря, 18:04 • 30110 просмотра
“Вы получите дырку от бублика”: Мельник о призывах россии к Украине о капитуляции
9 декабря, 15:34 • 60531 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба
9 декабря, 15:14 • 41276 просмотра
Украинские и европейские компоненты для завершения войны проработаны, вскоре их направят партнерам в США - Зеленский
9 декабря, 10:59 • 27775 просмотра
На саммите ЕС ожидается участие Зеленского, Кошта называет среди приоритетов вопрос финансирования для Украины
Эксклюзив
9 декабря, 10:26 • 31865 просмотра
У следствия есть все основания для инициирования масштабной проверки Минздрава в скандальной клинике Odrex - юрист
кремль ответил на предложение Президента Украины об энергетическом перемирии

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков заявил, что россия "работает над миром, а не над перемирием". Он подчеркнул, что "устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир" является абсолютным приоритетом для рф.

кремль ответил на предложение Президента Украины об энергетическом перемирии

В кремле ответили на предложение Президента Украины об энергетическом перемирии. Об этом заявил спикер российского диктатора владимира путина дмитрий песков, сообщает УНН со ссылкой на российские "сми".

Детали

Песков заявил, что россия якобы "работает над миром, а не над перемирием".

Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый благодаря подписанию соответствующих документов, является абсолютным приоритетом

- заявил спикер путина.

Больше деталей он не озвучил. В то же время очевидно, что кремль ожидает подписания мирных соглашений на своих условиях.

Дополнительно

Спикер путина дмитрий песков заявил, что российский диктатор не стремится восстановить СССР и напасть на НАТО. При этом заявление пескова, что путин "якобы не планирует восстанавливать СССР", не соответствуют действительности. Еще в 2005 году, во время выступления перед федеральным собранием рф путин заявил, что распад Советского Союза стал для россии "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века".

Также путин неоднократно делал заявления о том, что "Советский Союз является исторической россией, которая просто имела другое название". Он говорил об этом в 2011 и 2022 годах.

Напомним

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил о якобы "договоренности" с США по продолжению работы над прекращением войны в Украине.

Также в министерстве иностранных дел россии заявили, что поддерживают американские попытки найти мирное урегулирование войны рф против Украины, но подчеркнули отсутствие намерения идти на новые компромиссы.

Евгений Устименко

