кремль відповів на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я

У кремлі відповіли на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

пєсков заявив, що росія нібито "працює над миром, а не над перемир’ям".

Стійкий, гарантований, довгостроковий мир, досягнутий завдяки підписанню відповідних документів, є абсолютним пріоритетом - заявив речник путіна.

Більше деталей він не озвучив. Водночас очевидно, що кремль очікує підписання мирних угод на своїх умовах.

Додатково

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор не прагне відновити СРСР та напасти на НАТО. При цьому заява пєскова, що путін "нібито не планує відновлювати СРСР", не відповідають дійсності. Ще у 2005 році, під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Також путін неодноразово робив заяви про те, що "Радянський Союз є історичною росією, яка просто мала іншу назву". Він говорив про це в 2011 і 2022 роках.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні.

Також у міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси.