кремль відповів на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я

$42.180.11
49.090.07
ukenru
Ексклюзив
09:54 • 1424 перегляди
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
08:28 • 6402 перегляди
Діти не мають страждати, щоб хтось на цьому заробляв: правозахисниця підтримала ініціативу Генпрокурора Кравченка щодо масштабної перевірки дитбудинків
9 грудня, 20:28 • 20761 перегляди
Зеленський заявив, що Україна не має сил повернути Крим, а США та кілька інших країн не бачать державу в НАТО
9 грудня, 20:14 • 36173 перегляди
Україна готова провести вибори, але є два питання щодо цього - Зеленський
9 грудня, 18:20 • 36964 перегляди
Українці отримають більше годин зі світлом: уряд ухвалив чотири важливі рішення
9 грудня, 18:04 • 29748 перегляди
“Ви отримаєте дірку від бублика”: Мельник про заклики росії до України щодо капітуляції
9 грудня, 15:34 • 59356 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба
9 грудня, 15:14 • 40920 перегляди
Українські та європейські компоненти для завершення війни пропрацьовані, невдовзі їх направлять партнерам в США - Зеленський
9 грудня, 10:59 • 27680 перегляди
На саміті ЄС очікують участь Зеленського, Кошта називає серед пріоритетів питання фінансування для України
Ексклюзив
9 грудня, 10:26 • 31792 перегляди
У слідства є всі підстави для ініціювання масштабної перевірки МОЗ у скандальній клініці Odrex - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0м/с
99%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія посилює удари по цивільних об'єктах, не демонструючи наміру досягти миру - представник ЄС в ООН10 грудня, 01:39 • 9050 перегляди
У Луганську річку перетворили на токсичний колектор - ЦНС10 грудня, 02:10 • 11202 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 19321 перегляди
Деталі мирної угоди для України стають більш чіткими - WP07:35 • 12367 перегляди
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 8072 перегляди
Публікації
Права тварин - не дискусія, а даність: яка ситуація в Україні
Ексклюзив
09:54 • 1434 перегляди
Міжнародний день прав людини: яка ситуація з правами людини в Україні та світі05:30 • 19423 перегляди
Вартість різдвяного столу 2025 року сягне 1374 грн: найдорожча страва - смажена риба9 грудня, 15:34 • 59358 перегляди
Ще один судовий позов проти Odrex: вдова пацієнта клініки заявляє про фальсифікацію документів та медичну недбалістьPhoto9 грудня, 12:00 • 45811 перегляди
Після війни цивільна авіація стане драйвером відбудови – інтерв'ю з в.о. голови Державної авіаційної служби Даніілом МеньшиковимPhoto
Ексклюзив
9 грудня, 09:02 • 46282 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Василь Малюк
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Європа
Реклама
УНН Lite
У Білому домі на місці Східного крила тепер руїни: нові кадри з будівництва бальної зали ТрампаVideo07:53 • 8222 перегляди
Дев’ять ялинок та іграшки з Діснейленду на 70 тис. грн: українська блогерка розповіла, як прикрашатиме дім до свят9 грудня, 16:25 • 16878 перегляди
"Навіть "геніальна" музика з ШІ "розсіюється в ефірі іншого інтернет-мотлоху": Ді Капріо висловив сумніви щодо штучного інтелекту в кіно9 грудня, 08:36 • 34606 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.8 грудня, 15:34 • 34650 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 70966 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Ту-160
Ту-95
Ту-22М

кремль відповів на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков заявив, що росія "працює над миром, а не над перемир’ям". Він наголосив, що "стійкий, гарантований, довгостроковий мир" є абсолютним пріоритетом для рф.

кремль відповів на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я

У кремлі відповіли на пропозицію Президента України про енергетичне перемир'я. Про це заявив речник російського диктатора володимира путіна дмитро пєсков, повідомляє УНН з посиланням на російські "змі".

Деталі

пєсков заявив, що росія нібито "працює над миром, а не над перемир’ям".

Стійкий, гарантований, довгостроковий мир, досягнутий завдяки підписанню відповідних документів, є абсолютним пріоритетом

- заявив речник путіна.

Більше деталей він не озвучив. Водночас очевидно, що кремль очікує підписання мирних угод на своїх умовах.

Додатково

Речник путіна дмитро пєсков заявив, що російський диктатор не прагне відновити СРСР та напасти на НАТО. При цьому заява пєскова, що путін "нібито не планує відновлювати СРСР", не відповідають дійсності. Ще у 2005 році, під час виступу перед федеральними зборами рф путін заявив, що розпад Радянського Союзу став для росії "найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття".

Також путін неодноразово робив заяви про те, що "Радянський Союз є історичною росією, яка просто мала іншу назву". Він говорив про це в 2011 і 2022 роках.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив про нібито "домовленість" із США щодо продовження роботи над припиненням війни в Україні.

Також у міністерстві закордонних справ росії заявили, що підтримують американські спроби знайти мирне врегулювання війни рф проти України, але підкреслили відсутність наміру йти на нові компроміси.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Лавров Сергій Вікторович
Електроенергія
Володимир Путін
НАТО
Україна