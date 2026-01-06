Германия может разместить свой контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новое соглашение – это "общий успех" Европы, Украины и США, а также добавил – Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО через год после прекращения огня, передает УНН со ссылкой на Ske News.

"Этот новый год начинается именно так, как закончился старый – с интенсивной мирной дипломатии для Украины", – отметил Мерц.

По его словам, в треугольнике европейцев, Украины и Соединенных Штатов мы развили прогресс, которого достигли в прошлом году в Берлине.

"Это общий успех", - подчеркнул канцлер Германии.

Мерц говорит, что США и коалиция имеют "одну и ту же стратегическую цель".

"Сегодня мы сосредоточились на вкладе, который Европа и ее партнеры после прекращения огня могут внести для Украины", – добавляет он.

"Как коалиция желающих, мы возьмем на себя свою ответственность".

Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО после года любого будущего прекращения огня, говорит Мерц.

"Я бы сказал, что пока ничего не исключено", - резюмировал он.

