Германия может разместить свой контингент в соседней с Украиной стране НАТО – Мерц
Киев • УНН
Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО после года любого будущего прекращения огня, говорит Мерц.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что новое соглашение – это "общий успех" Европы, Украины и США, а также добавил – Германия может иметь присутствие в соседней с Украиной стране НАТО через год после прекращения огня, передает УНН со ссылкой на Ske News.
"Этот новый год начинается именно так, как закончился старый – с интенсивной мирной дипломатии для Украины", – отметил Мерц.
По его словам, в треугольнике европейцев, Украины и Соединенных Штатов мы развили прогресс, которого достигли в прошлом году в Берлине.
"Это общий успех", - подчеркнул канцлер Германии.
Мерц говорит, что США и коалиция имеют "одну и ту же стратегическую цель".
"Сегодня мы сосредоточились на вкладе, который Европа и ее партнеры после прекращения огня могут внести для Украины", – добавляет он.
"Как коалиция желающих, мы возьмем на себя свою ответственность".
"Я бы сказал, что пока ничего не исключено", - резюмировал он.
