Передумал? путин назвал ложью утверждения о возможном нападении россии на Европу

Эксклюзив
11:22 • 250 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 2506 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 4698 просмотра
США готовят новые санкции против России на случай отказа Путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 10141 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
07:35 • 14698 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
06:31 • 14374 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 25324 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 44352 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 36453 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
16 декабря, 15:35 • 37404 просмотра
В Украине высвободили 800 МВт электрической мощности: графики отключений сократятся
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Венгрия заблокировала расширение ЕС: Украина не сможет начать переговоры о вступлении17 декабря, 02:29 • 19455 просмотра
путин подписал закон о конфискации жилья украинцев на оккупированных территориях17 декабря, 02:53 • 25842 просмотра
Уран и Нептун, возможно, вовсе не "ледяные гиганты": исследование ученых17 декабря, 03:11 • 15237 просмотра
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 19154 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 15070 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 256 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям07:15 • 15175 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 35337 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 49362 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 51258 просмотра
УНН Lite
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo06:16 • 9714 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 51692 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 69017 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 68527 просмотра
В США обнародовали новые фото из поместья Эпштейна, где фигурирует ТрампVideo13 декабря, 09:00 • 71934 просмотра
Передумал? путин назвал ложью утверждения о возможном нападении россии на Европу

Киев • УНН

 • 362 просмотра

путин также отметил, что политики в Европе повышают "градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с рф.

Передумал? путин назвал ложью утверждения о возможном нападении россии на Европу

российский диктатор владимир путин заявил, что утверждения о возможном нападении рф на Европу - ложь, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин также отметил, что политики в Европе повышают "градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с рф.

"Он не остановится" - Мерц сравнил путина с Гитлером13.12.25, 22:57 • 8059 просмотров

Напомним

2 декабря российский диктатор владимир путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".

Антонина Туманова

Новости Мира
российская пропаганда
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Владимир Путин
Европа