Передумал? путин назвал ложью утверждения о возможном нападении россии на Европу
Киев • УНН
путин также отметил, что политики в Европе повышают "градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с рф.
российский диктатор владимир путин заявил, что утверждения о возможном нападении рф на Европу - ложь, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Напомним
2 декабря российский диктатор владимир путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".