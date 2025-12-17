Передумал? путин назвал ложью утверждения о возможном нападении россии на Европу

российский диктатор владимир путин заявил, что утверждения о возможном нападении рф на Европу - ложь, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

путин также отметил, что политики в Европе повышают "градус истерии" и "вбивают в голову страхи" о неизбежности столкновения с рф.

Напомним

2 декабря российский диктатор владимир путин взялся угрожать войной Европе, а также подчеркнул - в случае войны "очень быстро может произойти ситуация, при которой нам не с кем договариваться".