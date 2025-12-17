Зеленский об ожидаемом результате встречи лидеров ЕС: в рф должны почувствовать, что желание воевать в 2026 году не будет иметь смысла

$42.180.06
15:43 • 4654 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 13198 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонт
17 декабря, 09:06
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА
17 декабря, 10:06
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"
17 декабря, 11:01
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
12:18
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
15:05
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex
15:05
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире
14:58
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается
14:39
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзив
17 декабря, 11:22
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям
17 декабря, 07:15
Антониу Кошта
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Брюссель
Бельгия
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена Спилберга
16:22
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн
12:18
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музей
17 декабря, 06:16
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов
14 декабря, 19:02
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита Месси
13 декабря, 11:42
Техника
Фильм
Отопление
Time (журнал)
Противопехотная мина

Зеленский об ожидаемом результате встречи лидеров ЕС: в рф должны почувствовать, что желание воевать в 2026 году не будет иметь смысла

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что встреча лидеров Европы в Брюсселе убедит россию в бесперспективности продолжения войны в следующем году. Он также рассчитывает на продолжение переговоров с американской командой по миру и безопасности.

Зеленский об ожидаемом результате встречи лидеров ЕС: в рф должны почувствовать, что желание воевать в 2026 году не будет иметь смысла

В россии должны почувствовать, что их желание воевать еще и в следующем году не будет иметь смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Такого результата ожидает Президент Украины Владимир Зеленский от встречи лидеров Европы в Брюсселе, передает УНН.

Завтра лидеры Европы встречаются в Брюсселе, это очень важная встреча. Результат этих встреч – результат Европы – должен быть таким, чтобы в россии почувствовали, что их желание воевать еще и в следующем году не будет иметь смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Это на сто процентов зависит от Европы – именно Европе делать этот выбор 

- заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Зеленский завтра посетит саммит лидеров ЕС17.12.25, 17:52 • 1358 просмотров

Президент рассчитывает также, что украинские представители на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность.

Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто защищает наше государство! 

- резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня были "из москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны", а также подчеркнул, что "это сигналы не только" для Украины.

Напомним

Лидеры Европейского Союза продолжат обсуждение для поиска приемлемого для всех решения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета 18 декабря.

Антонина Туманова

