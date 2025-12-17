Зеленский об ожидаемом результате встречи лидеров ЕС: в рф должны почувствовать, что желание воевать в 2026 году не будет иметь смысла

В россии должны почувствовать, что их желание воевать еще и в следующем году не будет иметь смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Такого результата ожидает Президент Украины Владимир Зеленский от встречи лидеров Европы в Брюсселе, передает УНН.

Завтра лидеры Европы встречаются в Брюсселе, это очень важная встреча. Результат этих встреч – результат Европы – должен быть таким, чтобы в россии почувствовали, что их желание воевать еще и в следующем году не будет иметь смысла, потому что Украина будет иметь поддержку. Это на сто процентов зависит от Европы – именно Европе делать этот выбор - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.

Зеленский завтра посетит саммит лидеров ЕС

Президент рассчитывает также, что украинские представители на этой неделе продолжат разговор и встречи с американской командой о шагах, которые могут сработать на мир и на гарантированную безопасность.

Я благодарю всех, кто с нами, кто с Украиной! Я благодарю всех, кто защищает наше государство! - резюмировал Зеленский.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня были "из москвы очередные сигналы, что следующий год они готовят годом войны", а также подчеркнул, что "это сигналы не только" для Украины.

Напомним

Лидеры Европейского Союза продолжат обсуждение для поиска приемлемого для всех решения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета 18 декабря.