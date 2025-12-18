"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине

$42.180.06
49.630.04
ukenru
17 декабря, 20:01 • 17058 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 31293 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 34679 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 57758 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 35562 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 27410 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 24738 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22784 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19530 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 29047 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1м/с
95%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали17 декабря, 22:21 • 16808 просмотра
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО02:05 • 15266 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане03:02 • 15884 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации03:27 • 18459 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника04:23 • 14766 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 27321 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 25720 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 22685 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 57758 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 44999 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Джон Хили
Владимир Зеленский
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Бельгия
Италия
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 11950 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 12100 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 19620 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 25752 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 60328 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
БМ-21 «Град»

"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

На саммите ЕС в четверг лидеры попытаются убедить Бельгию согласиться на использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Это последний шанс для ЕС дать зеленый свет предложению по привлечению 210 миллиардов евро российских активов.

"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине

Суть саммита ЕС в четверг заключается в том, чтобы убедить Бельгию присоединиться к плану блока перевести миллиарды замороженных российских активов для финансирования Украины, "даже если это означает встречу допоздна", со ссылкой на источник сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

После неудачной попытки достичь соглашения на последнем Европейском Совете в октябре, а также в нескольких раундах срочных переговоров и закулисных споров, произошедших с тех пор, четверг - это последний шанс для лидеров ЕС дать зеленый свет предложению по привлечению 210 миллиардов евро российских активов по всему блоку для финансирования кредита Украине.

Поддержка Бельгии имеет решающее значение, поскольку основная часть замороженных активов находится в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear, а ее правительство боится быть ответственным за существенные убытки или месть со стороны москвы.

Несмотря на недели убеждений, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не сдвинулся с места и продолжает пользоваться сильной внутренней поддержкой. Менее чем за 24 часа до критического момента посол Бельгии заявил коллегам во время закрытых переговоров, что "мы идем назад".

Некоторые страны-члены ЕС, такие как Германия и Латвия, предложили принять решение о конфискации активов квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, фактически вытеснив Бельгию, пишет издание.

В таком случае 15 из 27 государств-членов должны будут проголосовать "за". Но бельгийские чиновники заявили, что нет смысла пытаться игнорировать их озабоченность, поскольку средства в депозитарии Euroclear просто не будут высвобождены.

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что вся суть саммита в четверг заключается в том, чтобы убедить Бельгию отказаться от своего несогласия, даже если это означает встречу допоздна

- говорится в публикации.

Если не активы, то что

Если не будет достигнуто соглашения по активам, то ЕС придется найти другой способ поддержать Украину, что он обязался сделать так или иначе на последнем саммите в октябре.

В среду вечером европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере публично, и, казалось, вряд ли договорятся о том, как финансировать Киев. Но первые контуры потенциального выхода из тупика - такого, который придется обдумывать в течение часов переговоров - начинают приобретать форму, и дипломаты работают над далеко идущим компромиссом в последнюю минуту, чтобы спасти сделку.

ЕС борется за компромисс в последний момент для спасения соглашения на саммите о помощи Украине - Politico18.12.25, 08:30 • 3002 просмотра

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осторожно открыла двери к общему долгу, подкрепленному следующим семилетним бюджетом ЕС, как резервный план.

Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов17.12.25, 12:56 • 35569 просмотров

Ключом к такому плану было бы исключение Венгрии и Словакии, которые обе выступают против предоставления дальнейшей помощи Украине, из схемы общего долга, сообщили четыре дипломата ЕС. Соглашение все еще может быть согласовано в Совете ЕС между 27 странами блока, но окончательная договоренность будет предусматривать, что только 25 стран будут участвовать в финансировании.

О мирном соглашении

Вашингтон шокировал Украину и ее европейских союзников, когда разработал план прекращения войны, который был полон значительных уступок россии, включая передачу больших участков украинской территории и ограничение численности украинских военных. После безумных переговоров от Женевы до Берлина, Киев и его союзники успешно лоббировали альтернативный план, который включает предложение американских чиновников предоставить гарантии безопасности по образцу НАТО для защиты Украины.

Номер один - это гарантии безопасности от США - Зеленский16.12.25, 16:50 • 3402 просмотра

"Впервые с 2022 года прекращение огня возможно", - сказал Мерц на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник.

Ожидается, что Зеленский будет присутствовать на саммите ЕС и проинформирует лидеров о прогрессе переговоров.

Согласно проекту выводов, полученному изданием, ЕС обязуется предоставить "надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины" и, едва завуалированно упрекая Вашингтон, который руководит процессом, блок должен заявить, что он "будет решать вопросы своей компетенции или те, что влияют на его безопасность".

Зеленский об ожидаемом результате встречи лидеров ЕС: в рф должны почувствовать, что желание воевать в 2026 году не будет иметь смысла17.12.25, 19:21 • 2860 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Государственный бюджет
Война в Украине
Euroclear
Женева
Латвия
НАТО
Вашингтон
Европейский Союз
Бельгия
Германия
Словакия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина
Берлин