"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине

Суть саммита ЕС в четверг заключается в том, чтобы убедить Бельгию присоединиться к плану блока перевести миллиарды замороженных российских активов для финансирования Украины, "даже если это означает встречу допоздна", со ссылкой на источник сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

После неудачной попытки достичь соглашения на последнем Европейском Совете в октябре, а также в нескольких раундах срочных переговоров и закулисных споров, произошедших с тех пор, четверг - это последний шанс для лидеров ЕС дать зеленый свет предложению по привлечению 210 миллиардов евро российских активов по всему блоку для финансирования кредита Украине.

Поддержка Бельгии имеет решающее значение, поскольку основная часть замороженных активов находится в брюссельском финансовом депозитарии Euroclear, а ее правительство боится быть ответственным за существенные убытки или месть со стороны москвы.

Несмотря на недели убеждений, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер не сдвинулся с места и продолжает пользоваться сильной внутренней поддержкой. Менее чем за 24 часа до критического момента посол Бельгии заявил коллегам во время закрытых переговоров, что "мы идем назад".

Некоторые страны-члены ЕС, такие как Германия и Латвия, предложили принять решение о конфискации активов квалифицированным большинством голосов, а не единогласно, фактически вытеснив Бельгию, пишет издание.

В таком случае 15 из 27 государств-членов должны будут проголосовать "за". Но бельгийские чиновники заявили, что нет смысла пытаться игнорировать их озабоченность, поскольку средства в депозитарии Euroclear просто не будут высвобождены.

Высокопоставленный чиновник ЕС рассказал, что вся суть саммита в четверг заключается в том, чтобы убедить Бельгию отказаться от своего несогласия, даже если это означает встречу допоздна - говорится в публикации.

Если не активы, то что

Если не будет достигнуто соглашения по активам, то ЕС придется найти другой способ поддержать Украину, что он обязался сделать так или иначе на последнем саммите в октябре.

В среду вечером европейские лидеры разделились на непримиримые лагеря, по крайней мере публично, и, казалось, вряд ли договорятся о том, как финансировать Киев. Но первые контуры потенциального выхода из тупика - такого, который придется обдумывать в течение часов переговоров - начинают приобретать форму, и дипломаты работают над далеко идущим компромиссом в последнюю минуту, чтобы спасти сделку.

ЕС борется за компромисс в последний момент для спасения соглашения на саммите о помощи Украине - Politico

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осторожно открыла двери к общему долгу, подкрепленному следующим семилетним бюджетом ЕС, как резервный план.

Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов

Ключом к такому плану было бы исключение Венгрии и Словакии, которые обе выступают против предоставления дальнейшей помощи Украине, из схемы общего долга, сообщили четыре дипломата ЕС. Соглашение все еще может быть согласовано в Совете ЕС между 27 странами блока, но окончательная договоренность будет предусматривать, что только 25 стран будут участвовать в финансировании.

О мирном соглашении

Вашингтон шокировал Украину и ее европейских союзников, когда разработал план прекращения войны, который был полон значительных уступок россии, включая передачу больших участков украинской территории и ограничение численности украинских военных. После безумных переговоров от Женевы до Берлина, Киев и его союзники успешно лоббировали альтернативный план, который включает предложение американских чиновников предоставить гарантии безопасности по образцу НАТО для защиты Украины.

Номер один - это гарантии безопасности от США - Зеленский

"Впервые с 2022 года прекращение огня возможно", - сказал Мерц на пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник.

Ожидается, что Зеленский будет присутствовать на саммите ЕС и проинформирует лидеров о прогрессе переговоров.

Согласно проекту выводов, полученному изданием, ЕС обязуется предоставить "надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности для Украины" и, едва завуалированно упрекая Вашингтон, который руководит процессом, блок должен заявить, что он "будет решать вопросы своей компетенции или те, что влияют на его безопасность".

Зеленский об ожидаемом результате встречи лидеров ЕС: в рф должны почувствовать, что желание воевать в 2026 году не будет иметь смысла